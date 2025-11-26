IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका ने भारत को पांच में से चार दिन कराई फील्डिंग, फिर कहा – हम चाहते थे वे गिड़गिड़ाए…

बता दें कि, पहली पारी में 288 रन की बढ़त होने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी की और 5 विकेट के नुकसान पर 260 रन बनाकर पारी घोषित की। चौथे दिन के आखिरी सेशन में दक्षिण अफ्रीका ने दो विकेट लेकर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया है। टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए अभी 522 रन और बनाने होंगे। वहीं दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 8 विकेट की जरूरत है। यहां से भारत के लिए ये मैच जीत पाना असंभव लग रहा है। दो मैचों की इस टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका 1-0 से आगे है।