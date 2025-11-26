Patrika LogoSwitch to English

IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका ने भारत को पांच में से चार दिन कराई फील्डिंग, फिर कहा – हम चाहते थे वे गिड़गिड़ाए…

गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की इस पिच पर भारतीय बल्लेबाज एक दिन भी नहीं तिक पाये, वहीं अफ्रीका ने इस टेस्ट में पांच में से चार दिन बल्लेबाजी की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 26, 2025

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट गुवाहाटी में खेला जा रहा है (Photo - EspnCricInfo)

India vs South Africa 2nd Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में अफ्रीका ड्राविंग सीट पर है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने 548 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है और दूसरी पारी में मात्र 27 रन पर भारत के दो विकेट भी झटक लिए हैं। इस पूरे मुक़ाबले में दक्षिण अफ्रीका भारत पर पूरी तरह से हावी रहा है।

दक्षिण अफ्रीका ने चार दिन कराई फील्डिंग

जहां गुवाहाटी की इस पिच पर भारतीय बल्लेबाज एक दिन भी नहीं तिक पाये, वहीं अफ्रीका ने इस टेस्ट में पांच में से चार दिन बल्लेबाजी की है। पहले पारी में अफ्रीका ने दो दिन बल्लेबाजी की, तीसरे दिन भारत आखिरी सेशन में ऑलआउट हो गया। उसी दिन आखिरी 8 ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने फिर बल्लेबाजी शुरू की और चौथे दिन अफ्रीका ने दूसरी पारी में पहले दो सेशन बल्लेबाजी की। इस तरह दक्षिण अफ्रीका ने इस टेस्ट मैच में चार दिन बल्लेबाजी की है।

दक्षिण अफ्रीकी के कोच का चौंकाने वाला बयान

दक्षिण अफ्रीकी के कोच शुकरी कॉनरॉड ने चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद एक चौंकाने वाला बयान दिया है। कोनराड ने चौथे दिन के खेल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,"हम चाहते थे कि भारतीय टीम मैदान पर ज्यादा से ज्यादा समय बिताये। हम चाहते थे कि वे घुटनों के बल गिड़गिड़ाए और हम मैच उनकी जद से बिल्कुल बाहर करना चाहते थे।" कोनराड ने इसके लिए अंग्रेजी के 'ग्रोवेल' शब्द का इस्तेमाल किया। जिसका अर्थ होता है 'बेबस होकर गिड़गिड़ाना'।

कॉनराड ने आगे कहा कि हम चाहते थे कि हमें शाम के समय नई गेंद मिले, क्योंकि उस वक्त विकेट पर छाया पड़ती है और तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलती है। इसलिए हमें जल्दी डिक्लेयर नहीं करना था। साथ ही हम चाहते थे कि भारतीय फील्डर मैदान पर ज्यादा समय बिताएं, उन्हें थकाएं, ताकि आखिरी दिन उनके लिए खेलना मुश्किल हो जाए।

आखिरी दिन टीम इंडिया को बनाने होंगे 522 रन

बता दें कि, पहली पारी में 288 रन की बढ़त होने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी की और 5 विकेट के नुकसान पर 260 रन बनाकर पारी घोषित की। चौथे दिन के आखिरी सेशन में दक्षिण अफ्रीका ने दो विकेट लेकर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया है। टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए अभी 522 रन और बनाने होंगे। वहीं दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 8 विकेट की जरूरत है। यहां से भारत के लिए ये मैच जीत पाना असंभव लग रहा है। दो मैचों की इस टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका 1-0 से आगे है।

