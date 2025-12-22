IND-W vs SL-W 1st T20I Highlights: जेमिमा रोड्रिग्स की तूफानी फिफ्टी, भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से रौंदा

भारतीय महिला क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स ने श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 69 रन की पारी खेली (Photo Credit - IANS)
IND-W vs SL-W 1st T20I: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को विशाखापत्तनम स्थित एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। श्रीलंका की महिला टीम ने भारत को जीत के लिए 122 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 14.4 ओवर में मुकाबला अपने नाम कर लिया।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम से टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने 18 के स्कोर पर कप्तान चमारी अटापट्टू (15) का विकेट गंवा दिया था। इसके बाद विश्मी गुणरत्ने ने हसिनी परेरा के साथ दूसरे विकेट के लिए 31 रन की पार्टनशशिप की। हालाकि हसिनी 20 रन बनाकर चलती बनीं। इसके बाद विश्मी गुणरत्ने ने हर्षिता माधवी के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और 38 रन की साझेदारी की।
विश्मी गुणरत्ने 43 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि हर्षिता माधवी ने 23 गेंदों में 21 रन की पारी खेली। निलाक्षी डी सिल्वा (8 रन), कविशा दिलहारी (6 रन) और कौशानी नुथ्यांगना (नाबाद 9 रन) ने मिलकर टीम के स्कोर को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 121 रन तक पहुंचाया। मेजबान टीम की तरफ से क्रांति गौड़, श्री चरणी और दीप्ति शर्मा ने 1-1 विकेट हासिल किया।
वहीं 122 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की भी शुरुआत अच्छी नहीं रहीं। ओपनर शेफाली वर्मा 9 रन बनाकर आउट हो गई। इसके बाद ओपनर स्मृति मंधाना ने जेमिमा रोड्रिग्स के साथ दूसरे विकेट के लिए 41 गेंदों में 54 रन की पार्टनरशिप की। हालांकि स्मृति मंधाना बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रही। स्मृति चार चौकों की मदद से 25 रन बनाकर आउट हुईं। इसी के साथ स्मृति मंधाना टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 हजार रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई।
स्मृति मंधान के आउट होने के बाद जेमिमा रोड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर 14.4 ओवर में 2 विकेट पर टीम के स्कोर को 122 रन तक पहुंचा भारतीय टीम को जीत दिला दी। जेमिमा रोड्रिग्स 44 गेंद में नाबाद 69 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर 16 गेंद में 15 बनाकर नाबाद रही। श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम की ओर से काव्या कविंदी और इनोका रणवीरा ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।
