IND-W vs SL-W 1st T20I Highlights: जेमिमा रोड्रिग्स की तूफानी फिफ्टी, भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से रौंदा

वहीं 122 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की भी शुरुआत अच्छी नहीं रहीं। ओपनर शेफाली वर्मा 9 रन बनाकर आउट हो गई। इसके बाद ओपनर स्मृति मंधाना ने जेमिमा रोड्रिग्स के साथ दूसरे विकेट के लिए 41 गेंदों में 54 रन की पार्टनरशिप की। हालांकि स्मृति मंधाना बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रही। स्मृति चार चौकों की मदद से 25 रन बनाकर आउट हुईं। इसी के साथ स्मृति मंधाना टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 हजार रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई।