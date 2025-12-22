22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND-W vs SL-W 1st T20I Highlights: जेमिमा रोड्रिग्स की तूफानी फिफ्टी, भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से रौंदा

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विशाखापत्तनम में खेले गए 5 मैचों की टी20I सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम ने भारत के सामने 122 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने इस लक्ष्य को 8 विकेट रहते हासिल कर लिया था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 22, 2025

Jemimah Rodrigues

भारतीय महिला क्रिकेटर जेमिमा रोड्रिग्स ने श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 69 रन की पारी खेली (Photo Credit - IANS)

IND-W vs SL-W 1st T20I: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को विशाखापत्तनम स्थित एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। श्रीलंका की महिला टीम ने भारत को जीत के लिए 122 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 14.4 ओवर में मुकाबला अपने नाम कर लिया।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम से टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने 18 के स्कोर पर कप्तान चमारी अटापट्टू (15) का विकेट गंवा दिया था। इसके बाद विश्मी गुणरत्ने ने हसिनी परेरा के साथ दूसरे विकेट के लिए 31 रन की पार्टनशशिप की। हालाकि हसिनी 20 रन बनाकर चलती बनीं। इसके बाद विश्मी गुणरत्ने ने हर्षिता माधवी के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और 38 रन की साझेदारी की।

विश्मी गुणरत्ने 43 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि हर्षिता माधवी ने 23 गेंदों में 21 रन की पारी खेली। निलाक्षी डी सिल्वा (8 रन), कविशा दिलहारी (6 रन) और कौशानी नुथ्यांगना (नाबाद 9 रन) ने मिलकर टीम के स्कोर को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 121 रन तक पहुंचाया। मेजबान टीम की तरफ से क्रांति गौड़, श्री चरणी और दीप्ति शर्मा ने 1-1 विकेट हासिल किया।

मंधाना टी-20I में 4 हजार रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला

वहीं 122 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की भी शुरुआत अच्छी नहीं रहीं। ओपनर शेफाली वर्मा 9 रन बनाकर आउट हो गई। इसके बाद ओपनर स्मृति मंधाना ने जेमिमा रोड्रिग्स के साथ दूसरे विकेट के लिए 41 गेंदों में 54 रन की पार्टनरशिप की। हालांकि स्मृति मंधाना बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रही। स्मृति चार चौकों की मदद से 25 रन बनाकर आउट हुईं। इसी के साथ स्मृति मंधाना टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 हजार रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई।

जेमिमा रोड्रिग्स की तूफानी फिफ्टी

स्मृति मंधान के आउट होने के बाद जेमिमा रोड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर 14.4 ओवर में 2 विकेट पर टीम के स्कोर को 122 रन तक पहुंचा भारतीय टीम को जीत दिला दी। जेमिमा रोड्रिग्स 44 गेंद में नाबाद 69 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर 16 गेंद में 15 बनाकर नाबाद रही। श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम की ओर से काव्या कविंदी और इनोका रणवीरा ने 1-1 विकेट अपने नाम किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

22 Dec 2025 01:49 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND-W vs SL-W 1st T20I Highlights: जेमिमा रोड्रिग्स की तूफानी फिफ्टी, भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से रौंदा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

सूजी बेट्स चोट के चलते 3 महीने के लिए क्रिकेट के एक्शन से हुईं दूर

Suzie Bates ruled out:
क्रिकेट

उस मैच में हार के बाद रिटायर होना चाहते थे रोहित शर्मा, पूर्व भारतीय कप्तान ने खुद किया खुलासा

Rohit Sharma
क्रिकेट

भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किया कमाल, रचा इतिहास

Smriti Mandhana
क्रिकेट

भारत के अंडर-19 खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी को किया अनदेखा, जानें किससे लिया मेडल

IND U-19 and mohsin naqvi
क्रिकेट

U19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान से हारी टीम इंडिया, लेकिन कप्तान आयुष म्हात्रे ने बताई खुशी की बात

Ayush Mhatre and Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.