एशिया कप फाइनल के बाद ताकते रह गए ACC चीफ मोहसिन नकवी..और भारतीय टीम ने उनसे नहीं लिया मेडल

भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीत पहले बॉलिंग का फैसला किया। भारत को यह निर्णय उस वक्त भारी पड़ गया, जब पाकिस्तान ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 347 रन बनाए। इस मुकाबले में पाकिस्तान के लिए समीर मिन्हास ने 113 गेंद में 17 चौकों और 9 चौकों की मदद से 172 रन की पारी खेली। उनके अलावा अहमद हुसैन और उस्मान खान ने टीम के लिए क्रमशः 56 और 35 रन का योगदान दिया।