एशिया कप फाइनल के बाद ताकते रह गए ACC चीफ मोहसिन नकवी..और भारतीय टीम ने उनसे नहीं लिया मेडल

भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने मोहसिन नकवी के हाथों से नहीं लिया मेडल (Photo Credit- IANS/BCCI)
U-19 Asia Cup Final Controversy: पाकिस्तान ने रविवार को दुबई में अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत को 191 रन से हराया और ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। इस मौके पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी भी सम्मान समारोह में मौजूद रहे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने एसीसी चीफ को नजरअंदाज किया और उनके साथ स्टेज भी शेयर नहीं किया। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने आईसीसी अधिकारी मुबाशशीर उस्मानी से मेडल लिया।
भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीत पहले बॉलिंग का फैसला किया। भारत को यह निर्णय उस वक्त भारी पड़ गया, जब पाकिस्तान ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 347 रन बनाए। इस मुकाबले में पाकिस्तान के लिए समीर मिन्हास ने 113 गेंद में 17 चौकों और 9 चौकों की मदद से 172 रन की पारी खेली। उनके अलावा अहमद हुसैन और उस्मान खान ने टीम के लिए क्रमशः 56 और 35 रन का योगदान दिया।
वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। रही सही कसर नियमित अंतराल पर गिरते विकेट ने पूरी कर दी। फाइनल के दबाव में भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (26 रन, 10 गेंद) का बल्ला भी नहीं चला। भारतीय अंडर-19 टीम 26.2 ओवर में 156 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह पाकिस्तान ने 191 रनों के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया।
एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को विजेता मेडल प्रदान किए। उन्होंने पाकिस्तान अंडर-19 टीम के कप्तान फरहान यूसुफ को ट्रॉफी सौंपी। इसके बाद मोहसिन नकवी पाकिस्तान के खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के साथ तस्वीर खिंचवाते नजर आए।
आपको बता दें कि इसी साल एशिया कप फाइनल में सीनियर भारतीय टीम ने एसीसी चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी लेकर चले गए थे। भारतीय टीम के सीनियर खिलाडियों के पदचिन्हों पर चलते हुए अंडर-19 टीम के क्रिकेटरों ने भी मोहसिन नकवी के साथ ना तो मंच साझा किया और ना ही मेडल लिया।
