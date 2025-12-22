22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

एशिया कप फाइनल के बाद ताकते रह गए ACC चीफ मोहसिन नकवी..और भारतीय टीम ने उनसे नहीं लिया मेडल

भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने सीनियर खिलाड़ियों के नक्शेकदम पर चलते हुए एसीसी और पीसीसी चीफ मोहसिन नकवी को पुरस्कार समारोह के दौरान नजरअंदाज किया। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने उनसे ना तो हाथ मिलाया और ना ही मेडल लिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 22, 2025

IND U-19 and mohsin naqvi

भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने मोहसिन नकवी के हाथों से नहीं लिया मेडल (Photo Credit- IANS/BCCI)

U-19 Asia Cup Final Controversy: पाकिस्तान ने रविवार को दुबई में अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत को 191 रन से हराया और ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। इस मौके पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी भी सम्मान समारोह में मौजूद रहे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने एसीसी चीफ को नजरअंदाज किया और उनके साथ स्टेज भी शेयर नहीं किया। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने आईसीसी अधिकारी मुबाशशीर उस्मानी से मेडल लिया।

समीर मिन्हास की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर जीता पाकिस्तान

भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीत पहले बॉलिंग का फैसला किया। भारत को यह निर्णय उस वक्त भारी पड़ गया, जब पाकिस्तान ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 347 रन बनाए। इस मुकाबले में पाकिस्तान के लिए समीर मिन्हास ने 113 गेंद में 17 चौकों और 9 चौकों की मदद से 172 रन की पारी खेली। उनके अलावा अहमद हुसैन और उस्मान खान ने टीम के लिए क्रमशः 56 और 35 रन का योगदान दिया।

वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। रही सही कसर नियमित अंतराल पर गिरते विकेट ने पूरी कर दी। फाइनल के दबाव में भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ा गई। विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी (26 रन, 10 गेंद) का बल्ला भी नहीं चला। भारतीय अंडर-19 टीम 26.2 ओवर में 156 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह पाकिस्तान ने 191 रनों के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर अंडर-19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया।

मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के कप्तान को सौंपी ट्रॉफी

एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को विजेता मेडल प्रदान किए। उन्होंने पाकिस्तान अंडर-19 टीम के कप्तान फरहान यूसुफ को ट्रॉफी सौंपी। इसके बाद मोहसिन नकवी पाकिस्तान के खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के साथ तस्वीर खिंचवाते नजर आए।

आपको बता दें कि इसी साल एशिया कप फाइनल में सीनियर भारतीय टीम ने एसीसी चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी लेकर चले गए थे। भारतीय टीम के सीनियर खिलाडियों के पदचिन्हों पर चलते हुए अंडर-19 टीम के क्रिकेटरों ने भी मोहसिन नकवी के साथ ना तो मंच साझा किया और ना ही मेडल लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

22 Dec 2025 12:48 am

Published on:

22 Dec 2025 12:01 am

Hindi News / Sports / Cricket News / एशिया कप फाइनल के बाद ताकते रह गए ACC चीफ मोहसिन नकवी..और भारतीय टीम ने उनसे नहीं लिया मेडल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

सूजी बेट्स चोट के चलते 3 महीने के लिए क्रिकेट के एक्शन से हुईं दूर

Suzie Bates ruled out:
क्रिकेट

उस मैच में हार के बाद रिटायर होना चाहते थे रोहित शर्मा, पूर्व भारतीय कप्तान ने खुद किया खुलासा

Rohit Sharma
क्रिकेट

भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किया कमाल, रचा इतिहास

Smriti Mandhana
क्रिकेट

IND-W vs SL-W 1st T20I: जेमिमा रोड्रिग्स का तूफानी अर्द्धशतक, भारत के सामने श्रीलंका का सरेंडर

Jemimah Rodrigues
क्रिकेट

U19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान से हारी टीम इंडिया, लेकिन कप्तान आयुष म्हात्रे ने बताई खुशी की बात

Ayush Mhatre and Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.