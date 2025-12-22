स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली बनीं पहली महिला भारतीय क्रिकेटर

स्मृति मंधाना, भारतीय महिला क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)
Smriti Mandhana create history भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच रविवार को पांच मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। विशाखापट्टनम के एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ ली। दरअसल, स्मृति मंधाना टी-20 इंटरनेशनल में 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गईं है।
इस मैच से पहले स्मृति मंधाना को इतिहास रचने के लिए केवल 18 रन की जरूरत थी, जिसे उन्होंने 15 गेंदों में हासिल कर लिया। उनका यह रिकॉर्ड एक चौके के जरिए पूरा हुआ, जो उन्होंने चमारी अटापट्टू के ओवर में पावरप्ले के दौरान लगाया। हालांकि, स्मृति मंधाना 25 रन बनाकर आउट हो गईं। आपको बता दें कि 29 वर्षीय स्मृति मंधाना टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। इस मामले में टॉप पर न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स हैं।
भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना के इस रिकॉर्ड को और भी खास बनाने वाली बात यह है कि उन्होंने केवल 3,227 गेंदों में 4,000 रन पूरे किए। वहीं सूजी बेट्स को यह उपलब्धि हासिल करने में 3,675 गेंदें लगीं। यह दिखाता है कि वर्षों से टी20 क्रिकेट में मंधाना लगातार प्रदर्शन करने वाली और आक्रामक बल्लेबाज रही हैं।
सूजी बेट्स (न्यूजीलैंड) - 4716
स्मृति मंधाना (भारत) - 4007
हरमनप्रीत कौर (भारत) - 3669
चमारी अट्टापट्टू (श्रीलंका) - 3473
सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड) - 3431
