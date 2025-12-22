स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली बनीं पहली महिला भारतीय क्रिकेटर

इस मैच से पहले स्मृति मंधाना को इतिहास रचने के लिए केवल 18 रन की जरूरत थी, जिसे उन्होंने 15 गेंदों में हासिल कर लिया। उनका यह रिकॉर्ड एक चौके के जरिए पूरा हुआ, जो उन्होंने चमारी अटापट्टू के ओवर में पावरप्ले के दौरान लगाया। हालांकि, स्मृति मंधाना 25 रन बनाकर आउट हो गईं। आपको बता दें कि 29 वर्षीय स्मृति मंधाना टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। इस मामले में टॉप पर न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स हैं।