हार्दिक पंड्या ने अर्धशतक जड़ते ही स्टैंड में बैठी लड़की को दिया फ्लाइंग किस, मिला ऐसा रिएक्शन

Hardik Pandya Flying Kiss: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे पांचवें टी20 मुकाबले के दौरान हार्दिक पंड्या ने सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। इस दौरान उन्होंने स्टैंड में बैठी एक लड़की की ओर फ्लाइंग किस का इशारा किया, जिसके जवाब में उन्हें लव साइन मिला। आपको बता दें कि हार्दिक पंड्या ने इस मुकाबले में 25 गेंदों में पांच चौकों और पांच छक्कों की मदद से 63 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो टी20 इंटरनेशनल में भारतीय बल्लेबाजों द्वारा दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। इससे पहले युवराज सिंह ने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में यह कारनामा किया था।