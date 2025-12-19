हार्दिक पंड्या ने अर्धशतक जड़ते ही स्टैंड में बैठी लड़की को दिया फ्लाइंग किस, मिला ऐसा रिएक्शन

फ्लाइंग किस देते हुए हार्दिक पंड्या (फोटो- jioStar)
Hardik Pandya Flying Kiss: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे पांचवें टी20 मुकाबले के दौरान हार्दिक पंड्या ने सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। इस दौरान उन्होंने स्टैंड में बैठी एक लड़की की ओर फ्लाइंग किस का इशारा किया, जिसके जवाब में उन्हें लव साइन मिला। आपको बता दें कि हार्दिक पंड्या ने इस मुकाबले में 25 गेंदों में पांच चौकों और पांच छक्कों की मदद से 63 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो टी20 इंटरनेशनल में भारतीय बल्लेबाजों द्वारा दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। इससे पहले युवराज सिंह ने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में यह कारनामा किया था।
आपको बता दें कि अर्धशतक जड़ने के बाद हार्दिक पंड्या ने जिस लड़की को फ्लाइंग किस दिया, वह कोई और नहीं बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा थीं। नताशा से तलाक के बाद माहिका और हार्दिक पंड्या एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों को कई जगह एक साथ स्पॉट किया जा चुका है। माहिका शर्मा हार्दिक पंड्या का मैच देखने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंची थीं।
इसी दौरान जब हार्दिक ने सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक जड़कर युवराज सिंह के बाद टीम इंडिया के लिए टी20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बनने का कारनामा किया, तब उन्होंने माहिका शर्मा की ओर फ्लाइंग किस का इशारा किया। जवाब में माहिका ने भी इसे स्वीकार किया और लव साइन के साथ उन्हें वापस फ्लाइंग किस दिया।
इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 231 रन बनाए। इस दौरान हार्दिक पंड्या ने टी20 क्रिकेट में 2000 रन भी पूरे किए। हार्दिक के 63 रन और तिलक वर्मा की धमाकेदार 73 रनों की पारी की बदौलत टीम इंडिया ने विशाल स्कोर खड़ा किया। भारतीय टीम पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है और अगर यह मुकाबला जीतती है तो सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लेगी।
सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 101 रन से हराया था। दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने शानदार वापसी करते हुए 51 रन से जीत दर्ज कर सीरीज में बराबरी हासिल कर ली थी। तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत दर्ज कर 2-1 से बढ़त बना ली। लखनऊ में खेला जाने वाला मुकाबला कोहरे की वजह से रद्द हो गया था। अब पांचवां मुकाबला दोनों टीमों के लिए निर्णायक है। अगर साउथ अफ्रीका जीतती है तो वह सीरीज हारने से बच जाएगी और अगर भारत जीतता है तो 3-1 से सीरीज जीतकर अपनी लगातार दसवीं टी20 सीरीज जीत दर्ज करेगा।
