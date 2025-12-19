19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

हार्दिक पंड्या ने अर्धशतक जड़ते ही स्टैंड में बैठी लड़की को दिया फ्लाइंग किस, मिला ऐसा रिएक्शन

IND vs SA 5th T20: हार्दिक पंड्या ने भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए 5वें मुकाबले में 25 गेंदों में 63 रन की तूफानी पारी खेली।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 19, 2025

Hardik Pandya

फ्लाइंग किस देते हुए हार्दिक पंड्या (फोटो- jioStar)

Hardik Pandya Flying Kiss: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे पांचवें टी20 मुकाबले के दौरान हार्दिक पंड्या ने सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। इस दौरान उन्होंने स्टैंड में बैठी एक लड़की की ओर फ्लाइंग किस का इशारा किया, जिसके जवाब में उन्हें लव साइन मिला। आपको बता दें कि हार्दिक पंड्या ने इस मुकाबले में 25 गेंदों में पांच चौकों और पांच छक्कों की मदद से 63 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो टी20 इंटरनेशनल में भारतीय बल्लेबाजों द्वारा दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। इससे पहले युवराज सिंह ने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में यह कारनामा किया था।

आपको बता दें कि अर्धशतक जड़ने के बाद हार्दिक पंड्या ने जिस लड़की को फ्लाइंग किस दिया, वह कोई और नहीं बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा थीं। नताशा से तलाक के बाद माहिका और हार्दिक पंड्या एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। दोनों को कई जगह एक साथ स्पॉट किया जा चुका है। माहिका शर्मा हार्दिक पंड्या का मैच देखने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंची थीं।

माहिका ने भी दिया फ्लाइंग किस

इसी दौरान जब हार्दिक ने सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक जड़कर युवराज सिंह के बाद टीम इंडिया के लिए टी20 में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बनने का कारनामा किया, तब उन्होंने माहिका शर्मा की ओर फ्लाइंग किस का इशारा किया। जवाब में माहिका ने भी इसे स्वीकार किया और लव साइन के साथ उन्हें वापस फ्लाइंग किस दिया।

इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 231 रन बनाए। इस दौरान हार्दिक पंड्या ने टी20 क्रिकेट में 2000 रन भी पूरे किए। हार्दिक के 63 रन और तिलक वर्मा की धमाकेदार 73 रनों की पारी की बदौलत टीम इंडिया ने विशाल स्कोर खड़ा किया। भारतीय टीम पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है और अगर यह मुकाबला जीतती है तो सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लेगी।

दांव पर 10वीं टी20 सीरीज

सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 101 रन से हराया था। दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने शानदार वापसी करते हुए 51 रन से जीत दर्ज कर सीरीज में बराबरी हासिल कर ली थी। तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत दर्ज कर 2-1 से बढ़त बना ली। लखनऊ में खेला जाने वाला मुकाबला कोहरे की वजह से रद्द हो गया था। अब पांचवां मुकाबला दोनों टीमों के लिए निर्णायक है। अगर साउथ अफ्रीका जीतती है तो वह सीरीज हारने से बच जाएगी और अगर भारत जीतता है तो 3-1 से सीरीज जीतकर अपनी लगातार दसवीं टी20 सीरीज जीत दर्ज करेगा।

ये भी पढ़ें

‘वह कुछ नहीं सिखा सकते’, कपिल देव ने हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर क्यों कही ये बात
क्रिकेट
Gautam Gambhir

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Updated on:

19 Dec 2025 09:46 pm

Published on:

19 Dec 2025 09:32 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / हार्दिक पंड्या ने अर्धशतक जड़ते ही स्टैंड में बैठी लड़की को दिया फ्लाइंग किस, मिला ऐसा रिएक्शन

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

अहमदाबाद में हार्दिक पंड्या ने खेली जादुई पारी, युवराज सिंह के बाद जड़ा दूसरा सबसे तेज अर्धशतक

Hardik Pandya
क्रिकेट

सैमसन का खतरानाक शॉट, अंपायर कराहते हुए मैदान पर गिरे, अगले ओवर में संजू को लौटना पड़ा पवेलियन

Rohan Pandit
क्रिकेट

21 दिसंबर को भारत बनाम पाकिस्तान कन्फर्म, यंग इंडिया ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को दी शिकस्त

IND U19 Team
क्रिकेट

संजू सैमसन सहित इन 3 खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 में वापसी, 5वें टी20 में भारतीय टीम करेगी पहले बल्लेबाजी

Sanju Samson
क्रिकेट

‘वह कुछ नहीं सिखा सकते’, कपिल देव ने हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर क्यों कही ये बात

Gautam Gambhir
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.