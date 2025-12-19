सैमसन का खतरानाक शॉट, अंपायर कराहते हुए मैदान पर गिरे, अगले ओवर में संजू को लौटना पड़ा पवेलियन

IND vs SA 5th T20: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पांचवें टी20 मुकाबले में संजू सैमसन का एक करारा शॉट अंपायर को घायल कर गया। पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में संजू सैमसन को शुभमन गिल की जगह खेलने का मौका मिला। उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई। हालांकि अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने पारी को संभाला और नौ ओवर तक टीम को 90 रन के पार पहुंचा दिया। इसी दौरान नौवें ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने एक करारा शॉट लगाया। गेंद फरेरा के हाथों से छिटकी लेकिन बीच में अंपायर रोहन पंडित आ गए, जिनके पैर पर गेंद जा लगी।