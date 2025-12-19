19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

सैमसन का खतरानाक शॉट, अंपायर कराहते हुए मैदान पर गिरे, अगले ओवर में संजू को लौटना पड़ा पवेलियन

IND vs SA 5th T20: 5वें टी20 मुकाबले में संजू सैमसन अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे और 22 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हुए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 19, 2025

Rohan Pandit

अंपायर रोहन पंडित (फोटो- Jiostar)

IND vs SA 5th T20: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पांचवें टी20 मुकाबले में संजू सैमसन का एक करारा शॉट अंपायर को घायल कर गया। पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में संजू सैमसन को शुभमन गिल की जगह खेलने का मौका मिला। उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई। हालांकि अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने पारी को संभाला और नौ ओवर तक टीम को 90 रन के पार पहुंचा दिया। इसी दौरान नौवें ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने एक करारा शॉट लगाया। गेंद फरेरा के हाथों से छिटकी लेकिन बीच में अंपायर रोहन पंडित आ गए, जिनके पैर पर गेंद जा लगी।

आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की ओर से 9वां ओवर डेनोवन फरेरा कर रहे थे। ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने जोरदार शॉट खेला, जिसे फरेरा ने फॉलो-थ्रू में पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके हाथ से छूटकर सीधे अंपायर रोहन पंडित के पैर पर जा लगी, जिससे वह दर्द के कारण मैदान पर गिर गए।

अगले ही ओवर में लौटे पवेलियन

हालांकि अगले ही ओवर में संजू सैमसन पवेलियन लौट गए। वह दसवें ओवर की पहली गेंद पर जॉर्ज लिंडे का शिकार बने और क्लीन बोल्ड हो गए। संजू सैमसन ने 22 गेंदों में 37 रन की पारी खेली, जिसमें चार चौके और दो छक्के शामिल थे। संजू सैमसन को इस सीरीज में पहली बार खेलने का मौका मिला है। इससे पहले चार मुकाबलों में वह बेंच पर बैठे रहे थे। हालांकि उम्मीद थी कि वह चौथे टी20 मुकाबले में खेलेंगे, लेकिन वह मैच कोहरे की वजह से रद्द हो गया था।

पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 101 रन से हराया था, जबकि दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारत को 51 रन से शिकस्त दी थी। तीसरा मुकाबला जीतकर भारतीय टीम ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली थी। 5वें मुकाबले में संजू सैमसन का यह प्रदर्शन चयनकर्ताओं को जरूर प्रभावित करेगी। आपको बता दें कि भारतीय चयनकर्ता टी20 वर्ल्ड कप के लिए 20 दिसंबर को स्क्वाड घोषित करेंगे।

Updated on:

19 Dec 2025 08:14 pm

Published on:

19 Dec 2025 08:03 pm

