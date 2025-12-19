IND vs SA 5th T20I: भारत ने साल के अपने आखिरी टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराया, सीरीज 3-1 से अपने नाम की

IND vs SA 5th T20I: भारत ने शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पांच मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज के आखिरी मैच में दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से हराया। इसके साथ ही भारत ने सीरीज 3-1 से जीत ली। इस तरह भारत ने लगातार 8वीं टी-20 सीरीज जीत ली।