IND vs SA 5th T20I: भारत ने साल के अपने आखिरी टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराया, सीरीज 3-1 से अपने नाम की

जसप्रीत बुमराह और सूर्यकुमार यादव, क्रिकेटर, भारत (Photo -BCCI@X)
IND vs SA 5th T20I: भारत ने शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पांच मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज के आखिरी मैच में दक्षिण अफ्रीका को 30 रन से हराया। इसके साथ ही भारत ने सीरीज 3-1 से जीत ली। इस तरह भारत ने लगातार 8वीं टी-20 सीरीज जीत ली।
दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 231 रन बनाया। इसके बाद 232 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी।
