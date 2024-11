IND vs SA T20 2024: टी20 क्रिकेट में साउथ अफ्रीका को कितनी बार हरा चुकी है टीम इंडिया? जानें हेड टू हेड आंकड़े

IND vs SA Head To Head in T20: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 4 मैचों की टी20 सीरीज से पहले जान लीजिए भारत का प्रोटियाज टीम के खिलाफ प्रदर्शन कैसा रहा है।

नई दिल्ली•Nov 05, 2024 / 08:57 pm• Vivek Kumar Singh

IND vs SA Head To Head in T20: वर्ल्ड चैंपियन भारत एक बार फिर साउथ अफ्रीका का सामना करने के लिए तैयार है। आखिरी बार दोनों टीमें आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2024 के फाइनल में भिड़ी थीं। टीम इंडिया ने प्रोटियाज टीम को हराकर खिताब जीता था। अब दोनों टीमें एक बार फिर आमने सामने होने के लिए तैयार हैं। साउथ अफ्रीका और भारत के बीच 4 मैचों की टी20 सीरीज (IND vs SA T20 Series 2024) की शुरुआत 8 नवंबर से डरबन में होगी। अफ्रीकी टीम इस सीरीज में जीत हासिल कर टीम इंडिया से वर्ल्डकप में हार का बदला लेना चाहेगी। हालांकि उससे पहले कागज पर कौन सी टीम कितनी भारी है, उस पर एक नजर डालना जरूरी है।

भारत का कागज पर रिकॉर्ड बेहतर दोनों टीमें (IND vs SA Head To Head in T20I) अब तक आपस में 27 टी20 मुकाबले खेल चुकी हैं। टीम इंडिया (Indian Cricket Team) ने 15 मैच जीते हैं तो साउथ अफ्रीका (South Africa Cricket) ने 11 बार मेन इन ब्ल्यू को हराया है। दोनों टीमों के बीच एक मैच का नतीजा नहीं निकला है। भारत ने अपने घर में 5 बार साउथ अफ्रीका को हराया है तो साउथ अफ्रीकी सरजमीं पर उन्हें सिर्फ 3 बार ही हार झेलनी पड़ी है। घर से बाहर दोनों टीमों के आंकड़े बराबरी पर रहे हैं। दोनों टीमे एक दूसरे को 6-6 बार हरा चुकी हैं। न्यूट्रल वेन्यू पर तो टीम इंडिया ने 4 मैच जीते हैं तो साउथ अफ्रीका सिर्फ 2 बार जीत पाई है। आखिरी 3 मैचों में से 2 में टीम इंडिया को जीत मिली है। 5 बार कर चुकी है साउथ अफ्रीका का दौरा पहली बार टीम इंडिया ने साल 2007 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला टी20 मैच खेला था। यह टीम इंडिया का टी20 में डेब्यू था। उस मैच में वीरेंद्र सहवाग कप्तान थे और उन्होंने टीम को जीत दिलाई थी। तब से लेकर अब तक टीम इंडिया 5 बार प्रोटियाज टीम का दौरा कर चुकी है और सिर्फ एक बार ही उन्हें 2011-12 में हार का सामना करना पड़ा था। पिछले साल के आखिर में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका का दौरा किया था और 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म हुई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों टीमों के बीच हमेशा कांटे की टक्कर रही है। ऐसे में क्रिकेट फैंस के लिए ये सीरीज रोमांचक होने वाली है।