India vs Australia Test Day 3: पुजारा की शानदार फिफ्टी, 244 रनों पर सिमटी टीम इंडिया

नई दिल्ली। टीम इंडिया पहली पारी में 244 रनों पर ढेर हो गई। भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के सामने सरेंडर कर दिया। भारत के लिए सिर्फ शुभमन गिल (50) और चेतेश्वर पुजारा (50) ही अर्धशतक जड़ पाए। रवींद्र जडेजा 28 रनों पर नाबाद रहे. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस ने 4 विकेट झटके। जोश हेजलवुड ने 2 विकेट लिए, जबकि मिशेल स्टार्क को एक सफलता मिली। भारत के 3 खिलाड़ी रन आउट हुए। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 94 रनों की बढ़त हासिल हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। फिलहाल चार मैचों की टेस्ट सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं।

नहीं चले अजिंक्य रहाणे

तीसरे दिन यानी शनिवार सुबह चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजी करने उतरे। रहाणे इस मैच में 70 गेंदों में सिर्फ 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पैट कमिंस का शिकार बने। रहाणे के आउट होने पर पुजारा का साथ देने आए हनुमान विहारी 38 गेंद खेलकर सिर्फ 4 रन ही बना सके। वहीं दूसरी और चेतेश्वर पुजारा पूरी तरह से एक छोर पर टिके हुए हैं। उन्होंने 150 गेंद पर शानदार अर्धशतक लगाया। वहीं ऋषभ पंत अर्धशतक से चुक गए और उन्होंने 67 गेंदों पर 36 रन की शानदार पारी खेली।

There's been plenty of short stuff directed at Ajinkya Rahane and Cheteshwar Pujara early on day three, but so far they've been equal to it 💪



Who do you think can break this stand for Australia?#AUSvIND pic.twitter.com/HlSLmCwpqf