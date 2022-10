IND vs NED: सेमीफाइनल में जगह पक्की करने उतरेगा भारत, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

IND vs NED Live Streaming: भारत बनाम नीदरलैंड सुपर 12 मुक़ाबले का लाइव टेलिकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर अलग-अलग भाषाओं में उठा सकते हैं, जबकि इस मैच का प्रसारण फ्री में आप डीडी स्पोर्ट्स पर भी देख पाएंगे।

India vs Netherlands t20 world cup 2022 when and where to watch: टी20 वर्ल्ड कप 2022 का 23वां मुक़ाबला भारत और नीदरलैंड के बीच खेला जाएगा। यह मुक़ाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में भारतीय समयअनुसार दोपहर 12.30 से खेला जाएगा। भारतीय टीम टी20 फॉर्मेट में पहली बार नीदरलैंड का सामना करेगी। इससे पहले वह दो वनडे उसके खिलाफ खेल चुकी है। 2003 और 2011 वर्ल्ड कप में भारत ने नीदरलैंड को हराया था। भारतीय टीम अगर उसके खिलाफ सिडनी में जीत लेती है तो उसकी सेमीफाइनल की राह आसान हो जाएगी।