IND vs NZ, 3rd ODI: इंदौर की ओस टॉस को बना देगी सबसे बड़ा फैक्टर? दूसरे वनडे की यह गलती दोहराना नहीं चहगा भारत

India vs New Zealand, 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरोज का आखिरी मुक़ाबला इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा। राजकोट में न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद भारतीय टीम ने एक अतिरिक्त दिन का आराम लिया। दूसरे वनडे में भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी और उन्हें यह मुक़ाबला गवाना पड़ा था। पाटा विकेट होने के बावजूद केएल राहुल के अलावा अन्य सभी भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए थे। ऐसे में इस तीसरे मुक़ाबले में भी टॉस एक बड़ा फैक्टर है।