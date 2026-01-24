लगातार 2 जीत के बावजूद इन खिलाड़ियों ने बढ़ाई चिंता, गुवाहाटी टी20 में हुए फ्लॉप, तो हो सकते हैं बाहर

भारतीय टीम को सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन से काफी उम्मीदें थीं। उपकप्तान शुभमन गिल को बाहर कर उन्हें फिर से अपना ओपनिंग स्लॉट दिया गया। उनकी और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने पहले ढेरों रन बटोरे हैं। लेकिन इस सीरीज में संजू का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पहले मैच में 10 रन और दूसरे मैच में मात्र 6 रन बनाकर वह आउट हो गए। अब देखना यह होगा कि तीसरा मुकाबला क्या उनकी फॉर्म को वापस दिलवा सकता है या फिर आगे के मुकाबलों में ईशान किशन उनके स्थान पर ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं।