IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान एक बार फिर होंगे आमने-सामने! जानें कब और कहां खेला जाएगा महामुकाबला

ग्रुप चरण के अंत तक दोनों टीमें अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। आयुष म्हात्रे की कप्तानी में भारत ने यूएसए और बांग्लादेश को हराकर मजबूत प्रदर्शन किया है। अब टीम इंडिया का सामना न्यूजीलैंड से है, जहां जीत मिलने पर वह ग्रुप बी में टॉप यानी बी1 स्थान हासिल कर सकती है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी शानदार फॉर्म दिखाते हुए अपने ग्रुप में इंग्लैंड के बाद दूसरा स्थान तय कर लिया है और वह सी2 पोजिशन पर रहेगा।