24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान एक बार फिर होंगे आमने-सामने! जानें कब और कहां खेला जाएगा महामुकाबला

आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही अलग-अलग ग्रुपों में हैं। लेकिन आज के भारत-न्यूजीलैंड मैच पर यह निर्भर करेगा कि ये दोनों टीमें सुपर-6 में भिड़ सकती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 24, 2026

u19 world cup 2026 india may play against pakistan in super six see equation

आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान की हो सकती है भिड़ंत (फोटो- IANS)

India vs Pakistan U19 World Cup: आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट में भारत ने अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और मजबूती से खुद को प्रस्तुत कर खिताब का प्रबल दावेदार साबित किया है। भारत अभी ग्रुप बी में अपने दोनों मुकाबले जीतकर टॉप पर है।

यह टूर्नामेंट जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे फैंस की निगाहें एक ही सवाल पर टिकी हैं। यह सवाल है इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत का। दोनों ही टीमें लीग स्टेज में अलग-अलग ग्रुप में थीं, जिसके चलते फैंस को इन दोनों की टक्कर का इंतजार है। इस महामुकाबले की तारीख अब ग्रुप स्टेज की समाप्ति और सुपर सिक्स के समीकरणों पर निर्भर करेगी।

ग्रुप स्टेज की स्थिति और समीकरण

ग्रुप चरण के अंत तक दोनों टीमें अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। आयुष म्हात्रे की कप्तानी में भारत ने यूएसए और बांग्लादेश को हराकर मजबूत प्रदर्शन किया है। अब टीम इंडिया का सामना न्यूजीलैंड से है, जहां जीत मिलने पर वह ग्रुप बी में टॉप यानी बी1 स्थान हासिल कर सकती है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी शानदार फॉर्म दिखाते हुए अपने ग्रुप में इंग्लैंड के बाद दूसरा स्थान तय कर लिया है और वह सी2 पोजिशन पर रहेगा।

सुपर सिक्स में टकराव की संभावना

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के नियमों के अनुसार सुपर सिक्स चरण में टीमें अपने ही ग्रुप की टीमों से दोबारा नहीं खेलतीं। ग्रुप बी और ग्रुप सी की टीमें एक साथ मिलकर नया सुपर सिक्स ग्रुप बनाती हैं। पाकिस्तान सी2 पर ही लीग स्टेज को खत्म करेगा, यदि इंडिया बी1 पर फिनिश करता है, तो दोनों टीमें सुपर सिक्स के आखिरी दिन आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला 1 फरवरी 2026 को क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब बुलावायो में खेला जाएगा।

अगर भारत, न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले इस मैच में बड़े अंतर से हारकर बी2 पर फिनिश करता है और इस वजह से सुपर सिक्स में यह भिडंत नहीं हो पाती, तो सेमीफाइनल ही दोनों के भिड़ने का आखिरी रास्ता होगा। सेमीफाइनल मुकाबले 3 और 4 फरवरी को खेले जाएंगे। यह महामुकाबला वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे और समीर मिन्हास जैसे युवा उभरते सितारों को परखने का सबसे बड़ा मंच होगा।

ये भी पढ़ें

रोमांटिक मूवी जैसी है ऑलराउंडर Shivam Dube की लव स्टोरी, धर्म की दीवार तोड़कर 6 साल बड़ी महिला से रचाई शादी
क्रिकेट
shivam dube love story got married to muslim woman 6 years older than him

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

24 Jan 2026 01:06 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान एक बार फिर होंगे आमने-सामने! जानें कब और कहां खेला जाएगा महामुकाबला

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान, राइजिंग एशिया कप के लिए भी महिला टीम घोषित

Indian Women Cricket Team
क्रिकेट

IND vs NZ Pitch Report: तेज गेंदबाजों को मिलेगी स्विंग और बाउंस, हाई स्कोरिंग होगा मुक़ाबला, पढ़ें गुवाहाटी की पिच का हाल

Guwahati pitch report
क्रिकेट

रोमांटिक मूवी जैसी है ऑलराउंडर Shivam Dube की लव स्टोरी, धर्म की दीवार तोड़कर 6 साल बड़ी महिला से रचाई शादी

shivam dube love story got married to muslim woman 6 years older than him
क्रिकेट

IND vs NZ 3rd T20i: धमाकेदार जीत के बावजूद हो सकते हैं भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव! जानें कौन IN और कौन होगा OUT

IND vs NZ 2nd T20i Playing 11 Prediction
क्रिकेट

IND vs NZ: गुस्से में इस पूर्व भारतीय खिलाड़ी से भिड़े हार्दिक पंड्या, जमकर हुई बहस, देखें वायरल Video

IND vs NZ
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.