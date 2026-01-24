IND vs PAK: भारत और पाकिस्तान एक बार फिर होंगे आमने-सामने! जानें कब और कहां खेला जाएगा महामुकाबला

आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान की हो सकती है भिड़ंत (फोटो- IANS)
India vs Pakistan U19 World Cup: आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट में भारत ने अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और मजबूती से खुद को प्रस्तुत कर खिताब का प्रबल दावेदार साबित किया है। भारत अभी ग्रुप बी में अपने दोनों मुकाबले जीतकर टॉप पर है।
यह टूर्नामेंट जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे फैंस की निगाहें एक ही सवाल पर टिकी हैं। यह सवाल है इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत का। दोनों ही टीमें लीग स्टेज में अलग-अलग ग्रुप में थीं, जिसके चलते फैंस को इन दोनों की टक्कर का इंतजार है। इस महामुकाबले की तारीख अब ग्रुप स्टेज की समाप्ति और सुपर सिक्स के समीकरणों पर निर्भर करेगी।
ग्रुप चरण के अंत तक दोनों टीमें अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। आयुष म्हात्रे की कप्तानी में भारत ने यूएसए और बांग्लादेश को हराकर मजबूत प्रदर्शन किया है। अब टीम इंडिया का सामना न्यूजीलैंड से है, जहां जीत मिलने पर वह ग्रुप बी में टॉप यानी बी1 स्थान हासिल कर सकती है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी शानदार फॉर्म दिखाते हुए अपने ग्रुप में इंग्लैंड के बाद दूसरा स्थान तय कर लिया है और वह सी2 पोजिशन पर रहेगा।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के नियमों के अनुसार सुपर सिक्स चरण में टीमें अपने ही ग्रुप की टीमों से दोबारा नहीं खेलतीं। ग्रुप बी और ग्रुप सी की टीमें एक साथ मिलकर नया सुपर सिक्स ग्रुप बनाती हैं। पाकिस्तान सी2 पर ही लीग स्टेज को खत्म करेगा, यदि इंडिया बी1 पर फिनिश करता है, तो दोनों टीमें सुपर सिक्स के आखिरी दिन आमने-सामने होंगी। यह मुकाबला 1 फरवरी 2026 को क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब बुलावायो में खेला जाएगा।
अगर भारत, न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले इस मैच में बड़े अंतर से हारकर बी2 पर फिनिश करता है और इस वजह से सुपर सिक्स में यह भिडंत नहीं हो पाती, तो सेमीफाइनल ही दोनों के भिड़ने का आखिरी रास्ता होगा। सेमीफाइनल मुकाबले 3 और 4 फरवरी को खेले जाएंगे। यह महामुकाबला वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे और समीर मिन्हास जैसे युवा उभरते सितारों को परखने का सबसे बड़ा मंच होगा।
