इस वजह से द हंड्रेड लीग में नहीं खेलेंगे Abrar Ahmed! करोड़ों लुटाने वाली काव्या मारन के अरमानों पर फिरेगा पानी

'द हंड्रेड' की नीलामी में सनराइजर्स लीड्स की ओर पाकिस्‍तानी मिस्‍ट्री स्पिनर अबरार अहमद (Abrar Ahmed) को 2.34 करोड़ रुपये की भारी भरकम रकम खर्च कर खरीदा गया। इसके बाद से सनराइजर्स और उसकी मालकिन काव्‍या मारन सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस के निशाने पर हैं। वहीं, बीसीसीआई के उपाध्‍यक्ष राजीव शुक्‍ला ने साफ कर दिया है कि ये मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, खुद फ्रैंचाइजी को ही इस पर फैसला लेना होगा। इसी बीच रिपोर्ट आ रही है कि अबरार इस लीग में नहीं खेलेंगे। आइये जानते इसके पीछे की वजह आखिर क्‍या है?