रोमांटिक मूवी जैसी है ऑलराउंडर Shivam Dube की लव स्टोरी, धर्म की दीवार तोड़कर 6 साल बड़ी महिला से रचाई शादी

शिवम दुबे का नाम जिस महिला से जुड़ा, वह थीं अंजुम खान। अंजुम खान उम्र में शिवम दुबे से करीब 6 साल बड़ी हैं और मुस्लिम परिवार से आती हैं। अंजुम एक एक्टर, मॉडल और वॉइस आर्टिस्ट हैं। शिवम की उनसे मुलाकात म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए हुई थी और धीरे- धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। शुरुआत में दोनों ने अपने रिश्ते को निजी रखा, लेकिन लंबे समय तक साथ रहने के बाद यह रिश्ता और मजबूत होता चला गया। उम्र और धर्म का अंतर उनके बीच कभी नहीं आ पाया।