जब पत्नी की कमाई बनी वरुण चक्रवर्ती के सपनों की ताकत, आर्किटेक्ट से ऐसे बने क्रिकेट स्टार

वरुण चक्रवर्ती ने जब क्रिकेट को करियर बनाने के लिए अपनी आर्किटेक्चर की अच्छी नौकरी छोड़ने का फैसला किया, तब हालात आसान नहीं थे। खुद वरुण ने माना कि उस समय उनकी मासिक कमाई बेहद कम थी और भविष्य अनिश्चित था। ऐसे में नेहा खेड़ेकर ने उनसे कहा कि वह क्रिकेट खेलें, भले ही कमाई 5 से 6 हजार ही क्यों न हो, घर की जिम्मेदारी वह संभाल लेंगी। नेहा उस दौर में 50 हजार रुपये तक कमा रही थीं और उन्होंने बिना किसी दबाव के वरुण को आगे बढ़ने का हौसला दिया। यह भरोसा वरुण के आत्मविश्वास की सबसे बड़ी ताकत बना।