अनिल कुंबले ने इस कप्तान को बताया अंडररेटेड, जानिए IPL 2026 से पहले उन्होंने ऐसा क्यों कहा

अनिल कुंबले श्रेयस अय्यर की कप्तानी के कायल हो गए हैं। जियोस्टार पर बातचीत के दौरान कुंबले ने कहा कि श्रेयस अय्यर पक्का एक अंडररेटेड कप्तान हैं। एक टीम के साथ ट्रॉफी जीतना और फिर दूसरी टीम में जाकर वैसा ही जादू दिखाना आसान नहीं होता। हर फ्रेंचाइजी का माहौल और मैनेजमेंट अलग होता है, प्रेशर अलग होता है। कुंबले इस बात से बहुत इम्प्रेस हैं कि श्रेयस ने कैसे 2024 में KKR को चैंपियन बनाया और फिर अगले ही साल पंजाब किंग्स (PBKS) को फाइनल तक ले गए, जबकि पंजाब की टीम पिछले 10 सालों से फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी।