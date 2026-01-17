17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs NZ ODI Record: इंदौर में कैसा है भारत का रिकॉर्ड, क्या भारतीय टीम कर पाएगी साल की पहली सीरीज पर कब्जा?

Team India Indore Staduim Record: होलकर स्टेडियम, इंदौर में भारत ने सात वनडे मैच खेले हैं और सभी में जीत दर्ज की है। बड़े स्कोर और आक्रामक बल्लेबाजी इस मैदान की पहचान बन चुकी है। इसके अलावा वनडे मैचों की बात की जाए तो भारत के न्यूजीलैंड के खिलाफ भी आंकड़े मजबूत हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Jan 17, 2026

IND vs NZ Head To Head

भारत ने इंदौर में खेले गए सात वनडे मैचों में से एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। (फोटो- Jiostar)

IND vs NZ Head To Head: न्यूजीलैंड की टीम अभी भारत के दौरे पर है। यहां खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज में दोनों ही टीमें अभी 1-1 की बराबरी पर हैं। सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, जिसे जीतकर दोनों ही टीमें सीरीज को अपने नाम करना चाहेंगी।

इंदौर का होलकर क्रिकेट स्टेडियम भारतीय क्रिकेट के उन मैदानों में शामिल है, जहां टीम इंडिया का प्रदर्शन हमेशा प्रभावशाली रहा है। यहां की सपाट पिच, छोटी बाउंड्री और दर्शकों का जबरदस्त समर्थन मैच का माहौल पूरी तरह भारतीय टीम के पक्ष में कर देता है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में इस मैदान पर भारत ने अब तक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जो किसी भी विरोधी टीम के लिए चुनौती बना हुआ है।

होलकर स्टेडियम भारत का अभेद्य किला

इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत ने अब तक कुल सात वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं और सभी सातों मुकाबलों में जीत हासिल की है। न तो यहां टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है और न ही कोई मैच टाई या नो रिजल्ट रहा है। यह रिकॉर्ड इंदौर को भारत के लिए सबसे भरोसेमंद वनडे वेन्यू में शामिल करता है। पहली बार 15 अप्रैल 2006 को यहां इंग्लैंड के खिलाफ वनडे खेला गया था, जिसमें भारत ने सात विकेट से जीत दर्ज की थी।

इंदौर में भारत का शत प्रतिशत जीत रिकॉर्ड

क्रमप्रतिद्वंदी टीमविजेताजीत का अंतरमैच तिथि
1ऑस्ट्रेलियाभारत99 रन24 सितंबर 2023
2न्यूज़ीलैंडभारत90 रन24 जनवरी 2023
3ऑस्ट्रेलियाभारत5 विकेट24 सितंबर 2017
4दक्षिण अफ्रीकाभारत22 रन14 अक्टूबर 2015
5वेस्टइंडीजभारत153 रन8 दिसंबर 2011
6इंग्लैंडभारत54 रन17 नवंबर 2008
7इंग्लैंडभारत7 विकेट15 अप्रैल 2006

बल्लेबाजों के लिए जन्नत साबित होती पिच

इंदौर की पिच को बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है। यहां अक्सर बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं और टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को रन बनाने में मदद मिलती है। इसी मैदान पर भारत ने वनडे क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा स्कोर 418 रन बनाया था। इस ऐतिहासिक मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वीरेंद्र सहवाग ने 219 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी, जो लंबे समय तक वनडे का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी रहा।

भारत-न्यूजीलैंड वनडे में हेड-टू-हेड

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वनडे मुकाबलों में अब तक देखा जाए तो भारत का पलड़ा भारी रहा है। दोनों ही टीमों के बीच कुल 122 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से भारत ने 63 मुकाबले अपने नाम किए हैं, वहीं न्यूजीलैंड ने 51 मैच जीते हैं। 7 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला और एक मैच टाई रहा।

भारत के न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्हीं बेहतर आंकड़ों और इंदौर में दबदबे के चलते यह माना जा रहा है कि भारतीय टीम इस तीसरे वनडे मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा सकती है।

ये भी पढ़ें

IND vs NZ 3rd ODI Playing 11: निर्णायक वनडे के लिए भारत की प्लेइंग 11 में फेरबदल तय, अपने ‘खास’ का डेब्यू कराएंगे गंभीर!
क्रिकेट
IND vs NZ 3rd ODI Playing 11 Prediction

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Updated on:

17 Jan 2026 01:06 pm

Published on:

17 Jan 2026 01:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ ODI Record: इंदौर में कैसा है भारत का रिकॉर्ड, क्या भारतीय टीम कर पाएगी साल की पहली सीरीज पर कब्जा?

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप वेन्यू विवाद में बढ़ी तकरार, भारतीय मूल के सीनियर ICC अधिकारी को बांग्लादेश ने वीजा देने से किया इनकार

Bangladesh T20 World Cup venue dispute
क्रिकेट

IND vs NZ 3rd ODI Pitch Report: बैटिंग फ्रेंडली है इंदौर का होलकर स्टेडियम, हाई स्कोरिंग मुकाबला तय!

IND vs NZ 3rd ODI Pitch Report
क्रिकेट

निर्णायक वनडे के लिए भारत की प्लेइंग 11 में फेरबदल तय, अपने 'खास' का डेब्यू कराएंगे गंभीर!

IND vs NZ 3rd ODI Playing 11 Prediction
क्रिकेट

बाबर आजम की सरेआम 'बेइज्जती' पर स्टीव स्मिथ ने तोड़ी चुप्पी, बताया सिंगल न लेने का असली सच

Steve Smith on Babar Azam single denial moment
क्रिकेट

PAK U19 vs ENG U19: पाकिस्तान के अली रजा कर बैठे ऐसी बेवकूफी, अजीब तरीके से हुए रनआउट, गंवाना पड़ा मैच

u19 world cup pakistan u19 vs england u19 ali raza got run out in a bizarre way
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.