IND vs NZ ODI Record: इंदौर में कैसा है भारत का रिकॉर्ड, क्या भारतीय टीम कर पाएगी साल की पहली सीरीज पर कब्जा?

इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत ने अब तक कुल सात वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं और सभी सातों मुकाबलों में जीत हासिल की है। न तो यहां टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है और न ही कोई मैच टाई या नो रिजल्ट रहा है। यह रिकॉर्ड इंदौर को भारत के लिए सबसे भरोसेमंद वनडे वेन्यू में शामिल करता है। पहली बार 15 अप्रैल 2006 को यहां इंग्लैंड के खिलाफ वनडे खेला गया था, जिसमें भारत ने सात विकेट से जीत दर्ज की थी।