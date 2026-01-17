IND vs NZ 3rd ODI Playing 11: निर्णायक वनडे के लिए भारत की प्लेइंग 11 में फेरबदल तय, अपने ‘खास’ का डेब्यू कराएंगे गंभीर!

भले ही स्‍टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का प्रदर्शन पिछले मैच में कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन उनका कोई विकल्‍प भी नजर नहीं आता। ऐसे में उनका खेलना तय है। जबकि 22 वर्षीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी दूसरे वनडे में कुछ खास नहीं कर सके थे। उन्‍होंने बल्‍ले से 20 रन बनाए थे, लेकिन उनसे सिर्फ दो ओवर ही गेंदबाजी कराई गई। ऐसे में उनकी जगह गौतम गंभीर के खास माने जाने वाले आयुष बडोनी को डेब्यू का मौका मिल सकता है। हर्षित राणा ने अपनी स्विंग गेंदबाजी और निचले क्रम में बल्लेबाजी से ऑलराउंडर होने का वादा निभाया है। प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद उनका खेलना भी तय है।