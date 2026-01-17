17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs NZ 3rd ODI Playing 11: निर्णायक वनडे के लिए भारत की प्लेइंग 11 में फेरबदल तय, अपने ‘खास’ का डेब्यू कराएंगे गंभीर!

IND vs NZ 3rd ODI Playing 11 Prediction: राजकोट में भारत बनाम न्‍यूजीलैंड सीरीज 1-1 से बराबरी पर पहुंचने के बाद अब टीम इंडिया इंदौर का निर्णायक मुकाबला हर हाल में जीतना चाहेगी। ऐसे में भारत की प्‍लेइंग इलेवन में दो अहम बदलाव हो सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 17, 2026

IND vs NZ 3rd ODI Playing 11 Prediction

मैच के दौरान विकेट लेने का जश्‍न मनाती भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

IND vs NZ 3rd ODI Playing 11 Prediction: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच तीन मैचों वनडे सीरीज दो मैचों के बाद अब 1-1 से बराबरी पर पहुंच चुकी है। सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला इंदौर के होल्‍कर क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाएगा। 18 जनवरी को खेले जाने इस मुकाबले को जीतने के लिए दोनों ही टीमें पूरा जोर लगाएंगी। माइकल ब्रेसवेल की कप्‍तानी वाली कीवी टीम उसी विनिंग कॉम्‍बीनेशन के साथ उतर सकती है तो भारत की प्‍लेइंग इलेवन में दो अहम बदलाव हो सकते हैं। आइये इस मैच से पहले टीम इंडिया की संभावित प्‍लेइंग इलेवन पर एक नजर डालते हैं।

नंबर-5 तक बल्‍लेबाजी पहले से ही तय

रोहित शर्मा और कप्‍तान शुभमन गिल का एक बार फिर सलामी बल्‍लेबाज के रूप में पारी की शुरुआत करना तय है। वहीं, शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली नंबर-3 पर उतरेंगे तो भारत के उप-कप्तान मिडिल ऑर्डर को स्थिर करने के लिए नंबर चार पर नजर आएंगे। राजकोट में शतक के बाद केएल राहुल ने नंबर-4 पर अपनी जगह पक्की कर ली है। एक भरोसेमंद फिनिशर और विकेटकीपर के रूप में उनकी दोहरी भूमिका भारत को मजबूती देगी।

नीतीश की जगह बडोनी को मौका!

भले ही स्‍टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का प्रदर्शन पिछले मैच में कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन उनका कोई विकल्‍प भी नजर नहीं आता। ऐसे में उनका खेलना तय है। जबकि 22 वर्षीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी दूसरे वनडे में कुछ खास नहीं कर सके थे। उन्‍होंने बल्‍ले से 20 रन बनाए थे, लेकिन उनसे सिर्फ दो ओवर ही गेंदबाजी कराई गई। ऐसे में उनकी जगह गौतम गंभीर के खास माने जाने वाले आयुष बडोनी को डेब्यू का मौका मिल सकता है। हर्षित राणा ने अपनी स्विंग गेंदबाजी और निचले क्रम में बल्लेबाजी से ऑलराउंडर होने का वादा निभाया है। प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद उनका खेलना भी तय है।

प्रसिद्ध की जगह अर्शदीप की वापसी!

अब बारी आती है गेंदबाजी की पिछले मैच में रन देने के बावजूद कुलदीप यादव की जगह पक्‍की है। लेकिन, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप सिंह को चुना जा सकता है। भले ही प्रसिद्ध ने विकेट लिए हैं, लेकिन उनके कंट्रोल की कमी महंगी साबित हुई है। अर्शदीप के साथ मोहम्मद सिराज एक बार फिर पेस अटैक की अगुवाई करते नजर आ सकते हैं।

भारत की संभावित प्‍लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, आयुष बडोनी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह।

न्‍यूजीलैंड की संभावित प्‍लेइंग इलेवन

डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ैकरी फ़ाउल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन और जेडेन लेनोक्स।

ये भी पढ़ें

वैभव सूर्यवंशी के पास आज विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ इतिहास रचने का मौका, बस बनाने होंगे इतने रन
क्रिकेट
Vaibhav Suryavanshi in U19 World Cup

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

india vs new zealand 2026

Published on:

17 Jan 2026 11:34 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ 3rd ODI Playing 11: निर्णायक वनडे के लिए भारत की प्लेइंग 11 में फेरबदल तय, अपने ‘खास’ का डेब्यू कराएंगे गंभीर!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप वेन्यू विवाद में बढ़ी तकरार, भारतीय मूल के सीनियर ICC अधिकारी को बांग्लादेश ने वीजा देने से किया इनकार

Bangladesh T20 World Cup venue dispute
क्रिकेट

IND vs NZ 3rd ODI Pitch Report: बैटिंग फ्रेंडली है इंदौर का होलकर स्टेडियम, हाई स्कोरिंग मुकाबला तय!

IND vs NZ 3rd ODI Pitch Report
क्रिकेट

बाबर आजम की सरेआम 'बेइज्जती' पर स्टीव स्मिथ ने तोड़ी चुप्पी, बताया सिंगल न लेने का असली सच

Steve Smith on Babar Azam single denial moment
क्रिकेट

PAK U19 vs ENG U19: पाकिस्तान के अली रजा कर बैठे ऐसी बेवकूफी, अजीब तरीके से हुए रनआउट, गंवाना पड़ा मैच

u19 world cup pakistan u19 vs england u19 ali raza got run out in a bizarre way
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी आज तोड़ सकते हैं यूथ ODI में विराट कोहली का सबसे ज्‍यादा रन बनाने का रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi in U19 World Cup
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.