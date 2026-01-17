IND vs NZ 3rd ODI Playing 11: निर्णायक वनडे के लिए भारत की प्लेइंग 11 में फेरबदल तय, अपने ‘खास’ का डेब्यू कराएंगे गंभीर!

मैच के दौरान विकेट लेने का जश्न मनाती भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
IND vs NZ 3rd ODI Playing 11 Prediction: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों वनडे सीरीज दो मैचों के बाद अब 1-1 से बराबरी पर पहुंच चुकी है। सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। 18 जनवरी को खेले जाने इस मुकाबले को जीतने के लिए दोनों ही टीमें पूरा जोर लगाएंगी। माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी वाली कीवी टीम उसी विनिंग कॉम्बीनेशन के साथ उतर सकती है तो भारत की प्लेइंग इलेवन में दो अहम बदलाव हो सकते हैं। आइये इस मैच से पहले टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर डालते हैं।
रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल का एक बार फिर सलामी बल्लेबाज के रूप में पारी की शुरुआत करना तय है। वहीं, शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली नंबर-3 पर उतरेंगे तो भारत के उप-कप्तान मिडिल ऑर्डर को स्थिर करने के लिए नंबर चार पर नजर आएंगे। राजकोट में शतक के बाद केएल राहुल ने नंबर-4 पर अपनी जगह पक्की कर ली है। एक भरोसेमंद फिनिशर और विकेटकीपर के रूप में उनकी दोहरी भूमिका भारत को मजबूती देगी।
भले ही स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा का प्रदर्शन पिछले मैच में कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन उनका कोई विकल्प भी नजर नहीं आता। ऐसे में उनका खेलना तय है। जबकि 22 वर्षीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी दूसरे वनडे में कुछ खास नहीं कर सके थे। उन्होंने बल्ले से 20 रन बनाए थे, लेकिन उनसे सिर्फ दो ओवर ही गेंदबाजी कराई गई। ऐसे में उनकी जगह गौतम गंभीर के खास माने जाने वाले आयुष बडोनी को डेब्यू का मौका मिल सकता है। हर्षित राणा ने अपनी स्विंग गेंदबाजी और निचले क्रम में बल्लेबाजी से ऑलराउंडर होने का वादा निभाया है। प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद उनका खेलना भी तय है।
अब बारी आती है गेंदबाजी की पिछले मैच में रन देने के बावजूद कुलदीप यादव की जगह पक्की है। लेकिन, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप सिंह को चुना जा सकता है। भले ही प्रसिद्ध ने विकेट लिए हैं, लेकिन उनके कंट्रोल की कमी महंगी साबित हुई है। अर्शदीप के साथ मोहम्मद सिराज एक बार फिर पेस अटैक की अगुवाई करते नजर आ सकते हैं।
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, आयुष बडोनी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह।
डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ैकरी फ़ाउल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन और जेडेन लेनोक्स।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग