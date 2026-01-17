वैभव सूर्यवंशी के पास आज विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ इतिहास रचने का मौका, बस बनाने होंगे इतने रन

वैभव सूर्यवंशी के पास इसके साथ ही यूथ वनडे में अपने 1,000 रन पूरे करने का भी मौका है, 25 रन बनाते ही वह इस पड़ाव पर भी पहुंच जाएंगे। अगर वह ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो वह ये उपलब्धि हासिल करने वाले 7वें भारतीय और शुभमन गिल और उन्मुक्त चंद के बाद तीसरे सबसे तेज भारतीय बल्‍लेबाज बन जाएंगे। इतना ही नहीं उनके पास यूथ वनडे में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्‍लेबाजों की सूची में शीर्ष पर पहुंचने का भी मौका है। इसके लिए उन्‍हें इस वर्ल्‍ड कप में 430 रन बनाने होंगे। भले ही यूएसए के खिलाफ वह सिर्फ दो रन बना सके हों, लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि जब भी वह शतक बनाते हैं तो लंबी पारी खेलते हैं। ऐसे में वह ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते हैं।