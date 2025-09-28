IND vs PAK Pitch report: क्या लो स्कोरिंग होगा भारत और पाकिस्तान का फ़ाइनल मुक़ाबला, या बरसेंगे चौके -छक्के? पढ़ें दुबई की पिच का हाल

India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Pitch and Weather Report: एशिया कप 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाला यह मुक़ाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में दो बार आमना-सामना हुआ है। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच लीग मैच खेला गया था। वहीं, 21 सितंबर को सुपर-4 के दौरान दोनों ही टीमों की टक्कर हुई थी। दोनों मैचों में भारतीय टीम विजयी रही थी। ऐसे में आइए इस मैच से पहले जानते हैं दुबई की पिच और मौसम का हाल -