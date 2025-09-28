IND vs PAK Pitch report: क्या लो स्कोरिंग होगा भारत और पाकिस्तान का फ़ाइनल मुक़ाबला, या बरसेंगे चौके -छक्के? पढ़ें दुबई की पिच का हाल

India vs Pakistan: मैच से पहले टॉस करते भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा। (फोटो सोर्स: IANS)
India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Pitch and Weather Report: एशिया कप 2025 का फ़ाइनल मुक़ाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाला यह मुक़ाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में दो बार आमना-सामना हुआ है। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच लीग मैच खेला गया था। वहीं, 21 सितंबर को सुपर-4 के दौरान दोनों ही टीमों की टक्कर हुई थी। दोनों मैचों में भारतीय टीम विजयी रही थी। ऐसे में आइए इस मैच से पहले जानते हैं दुबई की पिच और मौसम का हाल -
मैदान के बीचों-बीच दो पिचें तैयार की गई हैं। इनमें से एक वही सतह है जिस पर भारत-पाकिस्तान के पिछले दो मैच खेले गए थे, जबकि दूसरी नई है और उस पर वैसा ही हाई-स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है, जैसा भारत और श्रीलंका बीच हुआ था।
दुबई में अब तक टॉस निर्णायक साबित नहीं हुआ है। यहां खेले गए 10 मैचों में टीमों ने बराबरी से जीत हासिल की है। 5 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और 5 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम। इसमें शुक्रवार का टाई मैच भी शामिल है। यहां पहली पारी का औसत स्कोर 148 रन रहा है। ऐसे में अगर पुरानी पिच पर ही मैच हुआ तो मुक़ाबला लो स्कोरिंग होगा।
एक्यूवेदर के मुताबिक भारत-पाकिस्तान फाइनल मैच के दिन दुबई में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। इतनी गर्मी खिलाड़ियों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है।
दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए ज्यादातर मुकाबलों में दूसरी पारी के दौरान ड्यू (ओस) अहम फैक्टर बनी है। यही वजह है कि यहां चेज़ करने वाली टीम को अक्सर ज्यादा सफलता मिली है। ऐसे में फाइनल में टॉस जीतने वाली टीम गेंदबाज़ी चुन सकती है, ताकि ड्यू का फायदा उठाकर विपक्षी टीम को दबाव में लाया जा सके।
