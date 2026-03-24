दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 T20I मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित, पहली बार इस खिलाड़ी को मिली जगह

15 सदस्यीय टीम में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, रेणुका ठाकुर और जेमिमा रोड्रिग्स जैसे जाने-पहचाने नाम शामिल हैं। वहीं, महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) में अपने शानदार प्रदर्शन करने वाली अनुष्का शर्मा को भी टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने गुजरात जायंट्स के लिए 129.20 के स्ट्राइक रेट से 177 रन बनाए। गुजरात जायंट्स प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली टीम थी। उन्हें एक बैकअप बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल किया गया है और यह अंतरराष्ट्रीय टीम में उनका पहला मौका है। जबकि उमा छेत्री ने भारत की बैकअप विकेटकीपर के तौर पर जी. कमलिनी की जगह ली है।