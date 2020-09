IPL2020 KXIP vs DD: पंजाब ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला लिया, जानिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) सीजन 13 का दूसरा मैच शुरू हो चुका है। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने टॉस जीत लिया है। टॉस जीतकर कप्तान केएल राहुल ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और DD को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है। ये मुकाबला बस कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। आज का मैच दुबई में खेला जा रहा है। आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क या हॉटस्टार पर लाइव मैच देख सकते हैं। इसके अलावा पत्रिका पर भी आप मैच के पल-पल कि जानकारी ले सकते हैं।

#KXIP Captain @klrahul11 wins the toss and elects to field first in Match 2 of #Dream11IPL



Follow the game here - https://t.co/IDJkgYiXN0 #DCvKXIP pic.twitter.com/K6yx8Q33M4