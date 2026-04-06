KKR vs PBKS Playing 11: कैमरन ग्रीन की होगी टीम से छुट्टी? इस विस्फोटक बल्लेबाज को मिलेगा मौका, देखें संभावित प्लेइंग 11

केकेआर को अगर जीतना है तो वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन और वैभव अरोड़ा को अपनी गेंदबाजी में सुधार करना होगा। सुनील नरेन वैसी लय में नज़र नहीं आ रहे हैं, जिस गेंदबाजी के लिए वह जाने जाते हैं। फिन एलेन और कप्तान अजिंक्य रहाणे से टीम को एक धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद होगी। वहीं पंजाब की ताकत उनका टॉप ऑर्डर है। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या टीम को अच्छी शुरुआत दिला रहे हैं, वहीं मिडिल ऑर्डर में शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस जैसे मैच विनर मौजूद हैं।