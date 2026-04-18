IPL 2026 Points Table: कोलकाता को हराकर गुजरात ने लगाई लंबी छलांग, टॉप 4 से बाहर हुई ये टीम, देखें पॉइंट्स टेबल

मुंबई इंडियंस 5 मैचों में 2 अंक के साथ नौवें और कोलकाता नाइट राइडर्स 5 मैचों में 1 अंक के साथ दसवें स्थान पर है। समान अंक के बावजूद टीमों की रैंकिंग में अंतर उनके रन रेट की वजह से है। ऑरेंज कैप गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के पास ही है। गिल ने चार मैचों में 251 रन बनाए हैं। गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के पास पर्पल कैप बरकरार है। उन्होंने पांच मैच में 11 विकेट लिए हैं।