IPL 2026 Points Table: लखनऊ को हराकर दूसरे स्थान में पहुंची राजस्थान रॉयल्स, टॉप 4 में ये टीमें, देखें पॉइंट्स टेबल

मुंबई इंडियंस (MI), चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) सभी 4-4 अंकों के साथ फिलहाल संघर्ष कर रही हैं। इन टीमों को अब लगातार जीत हासिल करनी होगी, वरना प्लेऑफ में पहुंचने की उनकी उम्मीदें जल्दी ही समाप्त हो सकती हैं। इसके अलावा, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। सात मैच खेलने के बावजूद सिर्फ एक जीत के साथ उनके पास मात्र 3 अंक हैं और वे पॉइंट्स टेबल के सबसे निचले स्थान पर हैं।