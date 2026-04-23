23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026 Points Table: लखनऊ को हराकर दूसरे स्थान में पहुंची राजस्थान रॉयल्स, टॉप 4 में ये टीमें, देखें पॉइंट्स टेबल

IPL 2026 की अंक तालिका में राजस्थान रॉयल्स को फायदा हुआ है, वह दूसरे नंबर पर आ गई है। जबकि लगातार चौथी हार के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लखनऊ अब 5 मैच इस सीजन सात में से हार चुकी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Apr 23, 2026

RR vs LSG

IPL 2026: RR ने 40 रन से LSG को हराया (photo - IPL )

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals, IPL 2026 Points Table: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन का 32वां मुकाबला लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच खेला गया। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने घटक गेंदबाजी करते हुए एलएसजी को 40 रन से हरा दिया।

लोस्कोरिंग मुक़ाबले में RR ने 40 रन से जीत दर्ज़ की

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट खोकर 159 रन बनाए थे। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स 18 ओवरों में महज 119 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ राजस्थान पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर से दूसरे स्थान पर आ गई है। वहीं लगातार चौथा मुकाबला गंवाकर एलएसजी 9वें स्थान पर पहुंच गई है।

रैंकटीममैच (P)जीत (W)हार (L)बेनतीजा (NR)अंक (PTS)नेट रन रेट (NRR)
1पंजाब किंग्स (PBKS)650111+1.420
2राजस्थान रॉयल्स (RR)752010+0.790
3रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB)64208+1.171
4सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)74308+0.820
5दिल्ली कैपिटल्स (DC)63306-0.130
6गुजरात टाइटंस (GT)63306-0.821
7मुंबई इंडियंस (MI)62404+0.067
8चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)62404-0.780
9लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG)72504-1.277
10कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)71513-0.879

पंजाब किंग्स अब भी टॉप पर

पंजाब किंग्स (PBKS) आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अभी भी टॉप पर काबिज है। छह मैचों में पांच जीत हासिल करने के बाद पंजाब के पास 11 अंक हैं और उनका नेट रन रेट +1.420 के मजबूत आंकड़े पर है। दूसरे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स (RR) है, जिसने सात मैचों में पाँच जीत दर्ज की हैं। राजस्थान के भी 10 अंक हैं, जबकि नेट रन रेट +0.790 है।

RCB और SRH भी टॉप 4 में

तीसरे और चौथे स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) हैं। दोनों टीमों के 8-8 अंक हैं। आरसीबी का नेट रन रेट +1.171 है, जबकि हैदराबाद का +0.820 है। बेहतर नेट रन रेट के कारण आरसीबी तीसरे और हैदराबाद चौथे स्थान पर है। अब प्लेऑफ की दौड़ में हर मैच और नेट रन रेट बेहद अहम होने वाला है।

नीचे की टीमों की चिंता

मुंबई इंडियंस (MI), चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) सभी 4-4 अंकों के साथ फिलहाल संघर्ष कर रही हैं। इन टीमों को अब लगातार जीत हासिल करनी होगी, वरना प्लेऑफ में पहुंचने की उनकी उम्मीदें जल्दी ही समाप्त हो सकती हैं। इसके अलावा, कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। सात मैच खेलने के बावजूद सिर्फ एक जीत के साथ उनके पास मात्र 3 अंक हैं और वे पॉइंट्स टेबल के सबसे निचले स्थान पर हैं।

ये भी पढ़ें

IPL 2026: जडेजा-आर्चर का चला जादू, राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया
क्रिकेट
Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Updated on:

23 Apr 2026 07:36 am

Published on:

23 Apr 2026 07:25 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 Points Table: लखनऊ को हराकर दूसरे स्थान में पहुंची राजस्थान रॉयल्स, टॉप 4 में ये टीमें, देखें पॉइंट्स टेबल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

IPL 2026 Purple Cap: ना बुमराह, न बिश्नोई, इस भारतीय तेज गेंदबाज के पास है पर्पल कैप, टॉप 2 में अनकैप्ड गेंदबाजों का कब्जा

IPL 2026
क्रिकेट

IPL 2026: मुंबई के खिलाफ खेलने के लिए तैयार CSK का यह खतरनाक गेंदबाज, PSL की ज्यादा सैलरी छोड़ IPL में आया

Sanju Samson century turning point for CSK
क्रिकेट

IPL 2026: इकाना में लखनऊ की लगातार सातवीं हार, नाम किया यह शर्मनाक रिकॉर्ड, इस टीम ने घर पर हारे हैं सबसे ज्यादा मैच

IPL 2026
क्रिकेट

IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, तोड़ डाला मैक्सवेल का ये बड़ा रिकॉर्ड, 8 रन बनाकर भी कई दिग्गजों को पछाड़ा

Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट

IPL 2026: जडेजा-आर्चर का चला जादू, राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया

Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.