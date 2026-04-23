IPL 2026: जडेजा-आर्चर का चला जादू, राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया

राजस्थान रॉयल्स (RR) के जवाब में उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) 18 ओवरों में महज 119 रन पर सिमट गई। LSG ने सिर्फ 11 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। यहां से सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श ने निकोलस पूरन के साथ चौथे विकेट के लिए 43 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की। निकोलस 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद मिचेल मार्श ने हिम्मत सिंह के साथ पांचवें विकेट के लिए 37 रन जुटाकर टीम को 91 के स्कोर तक पहुंचाया।