‘राशिद खान को ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं!’ खराब फॉर्म के बीच कोच ने दिया ये बड़ा बयान

राशिद खान के लिए पिछला सीजन काफी फीका रहा था, जहां उन्होंने 15 मैचों में सिर्फ 9 विकेट लिए थे। इससे पहले 2024 में भी पीठ की सर्जरी की वजह से वो अपनी लय हासिल करने के लिए संघर्ष करते दिखे थे। लेकिन IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ उन्होंने अपनी वापसी का ट्रेलर दिखा दिया है। उस मैच में उन्होंने समीर रिजवी, अक्षर पटेल और नितीश राणा जैसे धाकड़ बल्लेबाजों को आउट कर गुजरात को 1 रन से रोमांचक जीत दिलाई थी।