मुकुल चौधरी ने धोनी को बताया अपना आदर्श, कहा ‘माही भाई की तरह मैच फिनिश कर टीम को जीत दिलाना चाहता हूं’

मैच के बाद JioHotstar पर बातचीत करते हुए 21 साल के मुकुल चौधरी ने बताया कि दिग्गज क्रिकेटर एमएस धोनी उनके सबसे बड़े इंस्पिरेशन (प्रेरणा) हैं। मुकुल ने कहा कि वह हमेशा से धोनी जैसा बनना चाहते थे क्योंकि वह भी उन्हीं की तरह एक फिनिशर की भूमिका निभाते हैं। उन्हें धोनी का मशहूर 'हेलीकॉप्टर शॉट' बेहद पसंद है। अपनी प्रेरणा के बारे में बात करते हुए मुकुल ने कहा, 'मैं एमएस धोनी को अपना आदर्श मानता हूं। जिस तरह से उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को लीड किया, वो यादगार है। मैं भी उनकी तरह ही मैच खत्म करने की काबिलियत रखना चाहता हूं ताकि अपनी टीम को जीत दिला सकूं।'