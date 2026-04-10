Mukul Choudhary ने आईपीएल में रचा इतिहास, ये ‘करिश्मा’ करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने

ऋषभ पंत ने मुकुल की तारीफ करते हुए कहा कि जब हम किसी को नेट्स में देखते हैं, तो आप समझ जाते हैं। लेकिन, जब वह मैच में वैसा करता है, तो यह बहुत ही शानदार लगता है। मेरे पास इसे बताने के लिए शब्द नहीं हैं। मैं मैच से बहुत ज्‍यादा खुश हूं, क्या ज़बरदस्त कोशिश थी। क्या आप छोटे शहरों से आने वाले खिलाड़ियों को समझते हैं? इस पर पंत ने कहा बिल्कुल… एक बात जिसका मैंने खास ध्यान रखा, निजी तौर पर कभी-कभी भरोसा और जब आप किसी खिलाड़ी पर एक कप्तान के तौर पर भरोसा करते हैं, तो उन्हें मैनेजमेंट का भी भरोसा मिलता है। उस भरोसे के साथ एक खिलाड़ी कमाल कर सकता है।