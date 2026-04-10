कभी-कभी चूक हो जाती है… जीती हुई बाजी हारने पर छलका कप्तान अजिंक्य रहाणे का दर्द, अपने इन प्लेयर्स को बताया विलेन

KKR vs LSG Match Highlights: आईपीएल 2026 में गुरुवार रात ईडन गार्डन्स के मैदान पर सांसें रोक देने वाले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हरा दियाया। एलएसजी की तरफ से युवा बल्लेबाज मुकुल चौधरी ने अर्धशतकीय पारी खेलते हुए हारी हुई बाजी को पलट दिया। 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एलएसजी के लिए मुकुल चौधरी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 27 गेंदों में 54 रनों की नाबाद पारी खेलकर जीत दिलाई। इस हार के लिए केकेआर के कप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे ने मुकुल की तारीफ करते हुए हार के लिए अपने फील्डर्स को दोषी ठहराया।