IPL 2026: मुंबई के खिलाफ खेलने के लिए तैयार CSK का यह खतरनाक गेंदबाज, PSL की ज्यादा सैलरी छोड़ IPL में आया

सीएसके के बॉलिंग कोच एरिक सिमंस ने संकेत दिया है कि खलील अहमद की चोट के कारण स्पेंसर जॉनसन को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन चोटों से काफी प्रभावित रही है। पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ खलील अहमद को अपना ओवर पूरा किए बिना ही मैदान छोड़ना पड़ा था। मैच से एक दिन पहले बॉलिंग कोच एरिक सिमंस ने स्पष्ट कहा, "खलील अहमद और अंशुल कंबोज ने हमारे लिए अब तक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कल (गुरुवार) रात होने वाले मैच में स्पेंसर जॉनसन (खलील की जगह) हमारी स्टार्टिंग इलेवन का हिस्सा होंगे।"