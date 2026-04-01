CSK के गेंदबाजों पर टूटकर बरसे अभिषेक शर्मा, लेकिन हेनरिक क्लासेन ने बताया टीम रह गई इतने रह से दूर

टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत धमाकेदार रही। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए सिर्फ 5.5 ओवर में 75 रन जोड़े। अभिषेक ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया। उन्होंने 22 गेंदों में 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 59 रन बनाए। हालांकि, हेड लय में नजर नहीं आए और 20 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान ईशान किशन को मुकेश चौधरी ने बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया।