IPL 2026: CSK के इस पूर्व दिग्गज ने चेन्नई नहीं, इन चार टीमों के प्लेऑफ में पहुंचने की भविश्वनी की

वहीं, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2025 में दूसरे क्वालिफायर तक का सफर तय किया था। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में मुंबई इस सीजन काफी दमदार नजर आ रही है। टीम के पास बल्लेबाजी क्रम में रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, रयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक, तिलक वर्मा, और खुद कप्तान हार्दिक के रूप में धाकड़ बल्लेबाज मौजूद हैं। इसके साथ ही ऑक्शन में टीम ने शेरफेन रदरफोर्ड को खरीदा है, जिसके बाद टीम का बल्लेबाजी क्रम और भी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। मुंबई का गेंदबाजी अटैक भी काफी संतुलित दिख रहा है।