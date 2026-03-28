MI vs KKR Playing 11:रहाणे के साथ कौन करेगा ओपन? मुंबई इंडियंस के दो खिलाड़ियों को लेकर सस्पेंस बरकरार, देखें संभावित प्लेइंग 11

बुधवार को ईएसपीएन क्रिकइंफो ने बताया था कि बुमराह स्ट्रेंथ और कंडिशनिंग पर काम करने के लिए सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (सीओई) में हैं। बुमराह के पहले मैच खेलने की उम्मीद है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह दल से कब जुड़ेंगे।

8 मार्च को भारत के ख़िलाफ़ टी20 विश्व कप का फ़ाइनल हारने के बाद सैंटनर ने दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ घर पर तीन टी20 में न्यूज़ीलैंड की कप्तानी की थी और अंतिम दो मुक़ाबलों के लिए उन्हें ब्रेक दिया गया था। भारत के ख़िलाफ़ सेमीफ़ाइनल खेलने वाले इंग्लैंड के दल में जैक्स मौजूद थे और इसके बाद वह दल के साथ चार्टर विमान में इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए थे। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि सैंटनर और जैक्स भारत पहुंचे हैं या नहीं।