IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, तोड़ डाला मैक्सवेल का ये बड़ा रिकॉर्ड, 8 रन बनाकर भी कई दिग्गजों को पछाड़ा

इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने घटक गेंदबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जाएंट्स को 40 रनों से हरा दिया। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट खोकर 159 रन बनाए थे। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स 18 ओवरों में महज 119 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ राजस्थान पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर से दूसरे स्थान पर आ गई है। वहीं लगातार चौथा मुकाबला गंवाकर एलएसजी 9वें स्थान पर पहुंच गई है।