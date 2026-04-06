IPL 2026: मात्र 28 रन बनाकर भी विराट कोहली ने रचा इतिहास, तोड़ा रोहित शर्मा का ये बड़ा रिकॉर्ड

इस मुकाबले में आरसीबी के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन पूर्व कप्तान विराट कोहली का बल्ला नहीं चला। कोहली 18 गेंद पर 2 चौके और एक छक्का लगाकर 28 रन पर पवेलियन लौट गए। तेज गेंदबाज अंशुल कम्बोज ने उन्हें मिड-ऑन पर शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कराया। कोहली का बल्ला भले ही न चला हो, लेकिन उनकी यह पारी आंकड़ों के लिहाज से बेहद खास बन गई। टी20 क्रिकेट में कोहली ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।