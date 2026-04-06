रजत पाटीदार और टिम डेविड ने की छक्कों की बारिश, RCB ने खड़ा किया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर

टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की शुरुआत अच्छी रही। विराट कोहली और फिल सॉल्ट ने पहले विकेट के लिए 4.3 ओवर में 37 रन जोड़े। कोहली 18 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सॉल्ट ने 30 गेंदों में 46 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने लगातार दूसरे मैच में अर्धशतक जमाया। उन्होंने 29 गेंदों में 50 रन बनाए और अपनी पारी में 5 चौके व 2 छक्के लगाए। पडिक्कल ने कप्तान रजत पाटीदार के साथ तीसरे विकेट के लिए 21 गेंदों में 58 रन की साझेदारी की।