IRE W vs PAK W 1st T20: पाकिस्तान के खिलाफ आयरलैंड की धमाकेदार जीत, रोमांचक मुकाबले में 11 रन से रौंदा

IRE W vs PAK W 1st T20 Highlights: पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए आयरलैंड के दौरे पर है। सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। क्लोनटॉर्फ क्रिकेट क्लब डबलिन में खेले गए मैच में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उन्होंने इस फैसले को सही साबित करते हुए आयरलैंड को 19.4 ओवर में 142 रन पर समेटने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके जवाब में पाकिस्‍तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 131 रन ही बना सकी और 11 रन से हार गई।