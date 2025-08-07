7 अगस्त 2025,

गुरुवार

IRE W vs PAK W 1st T20: पाकिस्तान के खिलाफ आयरलैंड की धमाकेदार जीत, रोमांचक मुकाबले में 11 रन से रौंदा

IRE W vs PAK W 1st T20 Highlights: आयरलैंड के दौरे पर तीन टी20 मैचों की सीरीज खेल रही पाकिस्‍तान की महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले ही मैच में मेजबान टीम ने 11 रनों से रोमांचक जीत दर्ज की है।

भारत

lokesh verma

Aug 07, 2025

IRE W vs PAK W 1st T20 Highlights
पाकिस्‍तानी महिला गेंदबाज सादिया इकबाल। (फोटो सोर्स: IANS)

IRE W vs PAK W 1st T20 Highlights: पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए आयरलैंड के दौरे पर है। सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है। क्लोनटॉर्फ क्रिकेट क्लब डबलिन में खेले गए मैच में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उन्होंने इस फैसले को सही साबित करते हुए आयरलैंड को 19.4 ओवर में 142 रन पर समेटने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके जवाब में पाकिस्‍तान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 131 रन ही बना सकी और 11 रन से हार गई।

फातिमा सना ने झटके चार विकेट

पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी आयरलैंड के लिए विकेटकीपर और ओपनर एमी हंटर ने सर्वाधिक 37 रनों की पारी खेली। 30 गेंदों की अपनी पारी में उन्होंने 5 चौके लगाए। इसके अलावा ओरला प्रेंडरगास्ट ने 29, लिह पॉल ने 28 रन बनाए। 6 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सकीं और पूरी टीम 19.4 ओवर में 142 रन पर ही ढेर हो गई। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना सबसे सफल गेंदबाज रही। उन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट लिए। सादिया इकबाल, दायना बेग, रमीन शमीम, और नशरु संधू ने 1-1 विकेट लिए।

शुरुआती झटको से नहीं उबर पाई पाकिस्‍तान

आयरलैंड के 143 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 42 स्कोर पर टीम ने अपने 4 शुरुआती विकेट गंवा दिए। इन शुरुआती झटकों से टीम कभी उबरती हुई नहीं दिखी और 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 131 रन ही बना सकी और 11 रन से मैच हार गई। पाकिस्तान के लिए नतालिया परवेज 29 और रमीन शमीम 27 शीर्ष स्कोरर रहीं।

अगला मुकाबला 9 अगस्‍त से

आयरलैंड के लिए ओरला प्रेंडरगास्ट ने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लिए। जेन मैगुरे को 2, अवा कैनिंग, कारा मरे और लारा मैक्ब्रिड को 1-1 विकेट मिले। ओरला प्रेंडरगास्ट प्लेयर ऑफ द मैच रहीं। अब इस सीरीज का दूसरा मैच 9 अगस्त को खेला जाएगा।

Hindi News / Sports / Cricket News / IRE W vs PAK W 1st T20: पाकिस्तान के खिलाफ आयरलैंड की धमाकेदार जीत, रोमांचक मुकाबले में 11 रन से रौंदा

