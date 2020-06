Irfan Pathan बोले, विश्वास अलग होने पर सोसाइटी में घर न खरीदने देना भी नस्लवाद

नई दिल्ली : अमरीका में श्वेत पुलिसकर्मी की हिरासत में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड (George Floyd) की मौत होने के बाद पूरी दुनिया में नस्लवाद के खिलाफ मुहिम छिड़ी हुई है। पूरी दुनिया में ब्लैक लाइव्स मैटर (#BlackLivesMatter) अभियान चल रहा है। हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के पूर्व हरफनमौला डैरेन सैमी (Darren Sammy) ने भी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में नस्लवाद का खुलासा किया था। अब इस टीम इंडिया के दिग्गज तेज गेंदबाज इरफान पठान (Irfan Pathan) ने भी नस्लवाद के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि विश्वास अलग होने पर किसी को सोसायटी में घर नहीं खरीदने देना भी नस्लवाद है। उनके यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं।

इरफान पठान ने किया ट्वीट

नस्लवाद के मुद्दे पर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने ट्वीट कर कहा है कि नस्लवाद सिर्फ त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव ही नहीं, बल्कि अगर आपका विश्वास अलग है और इसकी वजह से सोसाइटी में आपको घर नहीं खरीदने दिया जाता तो यह भी एक तरह का नस्लवाद है।

Racism is not restricted to the colour of the skin.Not allowing to buy a home in a society just because u have a different faith is a part of racism too... #convenient #racism