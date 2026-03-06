सेमीफाइनल की पहली ही गेंद पर बुमराह ने रचा इतिहास, इतने विकेट के साथ अब 7 भारतीय दिग्गजों के खास क्लब में हुए शामिल

इस टी20 वर्ल्ड कप में बुमराह का प्रदर्शन लाजवाब रहा है। सेमीफाइनल से पहले उनके नाम 6 मैचों में 9 विकेट थे। इंग्लैंड के खिलाफ कप्तान हैरी ब्रूक को आउट करते ही उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपने 10 विकेट पूरे कर लिए। इससे पहले सुपर-8 में भी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच जिताऊ गेंदबाजी की थी। वहीं, पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच में भी उन्होंने अपने पहले ही ओवर में दो विकेट लेकर तहलका मचा दिया था।