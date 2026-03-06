T20 World Cup 2026: मात्र चार मैच में संजू सैमसन ने लगाई छक्कों की झड़ी, तोड़ रोहित शर्मा का टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सिक्स मारने का रिकॉर्ड

गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में जारी इस सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने 7 विकेट खोकर 253 रन बनाए। टीम इंडिया को 20 के स्कोर पर पहला झटका लग गया था। इसके बाद संजू सैमसन ने दूसरे विकेट के लिए 45 गेंदों में 97 रन की साझेदारी करते हुए टीम को शतक के पार पहुंचाया। ईशान 18 गेंदों में 39 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद संजू ने शिवम दुबे के साथ तीसरे विकेट के लिए 43 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।