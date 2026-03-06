T20 World Cup 2026: ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ के लिए नॉमिनेट हुए संजू सैमसन, कोहली के अलावा अबतक सिर्फ इस खिलाड़ी को मिला है यह अवार्ड

सैमसन को इस टूर्नामेंट से ठीक पहले खराब फॉर्म की वजह से टीम से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन सुपर 8 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार के बाद उनकी टीम में वापसी हुई और उसके बाद सैमसन ने मुड़कर पीछे नहीं देखा। सैमसन को नामीबिया के खिलाफ पहला मैच खेलने का मौका मिला था। उस मैच में उन्होंने 8 गेंद पर 22 रन बनाए थे, इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ 15 गेंद पर 24 रन, वेस्टइंडीज के करो या मरो मैच में 50 गेंद पर नाबाद 97 रन और इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफ़ाइनल में 42 गेंद पर 89 रन की पारी खेली।