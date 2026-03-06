T20 World Cup 2026: दक्षिण अफ्रीका से न हारते तो शायद भारत फ़ाइनल में नहीं होता! कैसे टीम मैनेजमेंट के एक फैसले ने बदल की टीम इंडिया की किस्मत

ऐसा लग रहा था कि अब संजू का अंतरराष्ट्रीय करियर खत्म हो गया है। अब वे यहां से कभी वापसी नहीं कर पाएंगे। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। संजू के बाहर होते ही टीम कॉम्बिनेशन बिगड़ गया। भारत के टॉप ऑर्डर में बहुत सारे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होने की वजह से विरोधी टीम इसका फायदा उठाने लगी। टीमें पहले ही ओवर में ऑफ स्पिनर से गेंदबाजी कराने लगी, क्योंकि लेफ्ट-हैंडर्स के खिलाफ ऑफ-स्पिनर्स अक्सर प्रभावी होते हैं। नतीजा यह हुआ कि इस टूर्नामेंट में पहले विकेट के लिए भारत का एवरेज महज 6.8 रन हो गया, जो टूर्नामेंट में शामिल 20 टीमों में सबसे कम था।