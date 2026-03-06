संजू के प्रदर्शन से हैरान नहीं शास्त्री, कहा, उसके पास क्रिकेट की किताब का हर एक शॉट है और अब वह मानसिक रूप से मजबूत भी है

रवि शास्त्री का कहना है कि वह संजू के इस प्रदर्शन से हैरान नहीं हैं क्योंकि उन्होंने संजू के अंदाज में एक बड़ा बदलाव देखा है। उनके मुताबिक, संजू अब मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत हो गए हैं और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उन्हें टीम के लिए निरंतर रन बनाने होंगे। उनके पास क्रिकेट की किताब का हर शॉट है, लेकिन पहले वह एकाग्रता खो देते थे। अब वह अपने शॉट्स को लेकर ज्यादा समझदार हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि संजू अब 31 साल के हो चुके हैं और अब वह पूरी तरह निखर कर सामने आए हैं। उनकी बल्लेबाजी में क्लास, ताकत और नजाकत का सही मेल दिखता है।