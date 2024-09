टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज, तीसरा नाम चौंकाने वाला

अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें, तो भारतीय क्रिकेट टीम से अब तक सिर्फ 3 खिलाड़ियों ने हैट्रिक ली है। वहीं, वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें, तो टेस्ट क्रिकेट में 45 गेंदबाजों ने यह कारनामा किया है।

नई दिल्ली•Sep 07, 2024 / 02:32 pm• Siddharth Rai

Indian Bowlers to take Hattrick in test cricket: क्रिकेट में अब गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ नहीं रह गया है। वनडे और टी20 क्रिकेट में गेंदबाजों की जमकर धुनाई होती है। वहीं टेस्ट क्रिकेट में अब भी बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट को किसी भी गेंदबाज के लिए हैट्रिक लेना एक बड़ी चुनौती होती है। इसी कारण इसे गेंदबाज की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है।

अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें, तो भारतीय क्रिकेट टीम से अब तक सिर्फ 3 खिलाड़ियों ने हैट्रिक ली है। वहीं, वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें, तो टेस्ट क्रिकेट में 45 गेंदबाजों ने यह कारनामा किया है। तो आइए इस खबर के माध्यम से टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले उन तीन भारतीय खिलाड़ियों पर नज़र डालते हैं। हरभजन सिंह –

पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज थे। साल 2001 में भज्जी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह कारनामा किया था। उन्होंने रिकी पोंटिग (6), एडम गिलक्रिस्ट (0) और शेन वॉर्न (0) को आउट कर इतिहास रच दिया था। उन्होंने उस पारी में 37.5 ओवर गेंदबाजी की थी और 7 मेडन ओवर के साथ 123 रन देकर 7 विकेट झटके थे। भज्जी टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले इकलौते स्पिनर भी हैं। इरफान पठान –

भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले तेज गेंदबाज थे। इतना ही नहीं पठान टेस्ट मैच के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं। उन्होंने साल 2006 में यह कारनामा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ किया था। तीसरे टेस्ट की पहली पारी के पहले ओवर में उन्होंने सलमान बट्ट (0), पाकिस्तान के कप्तान यूनुस खान (0) और मोहम्मद यूसुफ (0) को आउट किया था।

पठान ने 17.1 ओवर गेंदबाजी की थी और 61 रन देकर 5 विकेट लिए थे। जसप्रीत बुमराह –

इस लिस्ट में भारतीय स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इकलौते एक्टिव खिलाड़ी हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ साल 2019 में हैट्रिक ली थी। उन्होंने लगातार 3 गेंदों पर ड्वेन ब्रावो (4), शमर ब्रूक्स (0) और रोस्टन चेज (0) को पवेलियन भेजा था। बुमराह ने उस पारी में 12.1 ओवर में 3 मेडन ओवर के साथ 27 रन देकर 6 विकेट झटके थे। उस मुकाबले में भारतीय टीम को 257 रन से जीत मिली थी।