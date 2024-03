NZ vs AUS: साथी खिलाड़ी से टकरा अजीबो- गरीब तरीके से आउट हुए केन विलियमसन, 12 सालों में पहली बार हुए रनआउट

इस मुकाबले के दूसरे दिन केन विलियमसन के साथ दुखद वाकया हुआ। विलियमसन मिचेल स्टार्क के ओवर की आखिरी गेंद पर सिंगल लेना चाहते थे। उन्होंने मिड ऑफ में शॉट खेला और तेजी से रन लेने की कोशिश की। लेकिन नॉन स्ट्राइक पर खड़े विल यंग की नजरें गेंद पर थी और उन्होंने विलियमसन को देखे बिना दौड़ लगा दी। रन दौड़ते वक़्त दोनों एक दूसरे से टकरा गए और विलियमसन का बैलेंस बिगड़ गया। इसी बीच मिड ऑफ पर खड़े मार्नस लाबुशेन ने गेंद उठाकर नॉन-स्ट्राइकर एंड पर डायरेक्ट थ्रो कर दिया। विलियमसन क्रीज तक नहीं पहुंच पाये और रनआउट हो गए।





The pressure is on New Zealand after Kane Williamson was run out - the first time in a Test Match since 2012

@BLACKCAPS v Australia: 1st Test | LIVE on DUKE and TVNZ+ pic.twitter.com/S9itasfaDg