NZ vs AUS: कैमरून ग्रीन और जोश हेजलवुड ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में तोड़ा 20 साल पुराना रिकॉर्ड

NZ vs AUS: कैमरून ग्रीन और जोश हेजलवुड ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में तोड़ा 20 साल पुराना रिकॉर्ड

NZ vs AUS: ग्रीन और हेजलवुड ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 10वें विकेट के लिए टेस्ट क्रिकेट की चौथी सबसे बड़ी साझेदारी की। दोनों ने 10वें विकेट के लिए 116 रन रन जोड़े और 20 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया।

Cameron Green and Josh Hazlewood record, New Zealand vs Australia Test: न्‍यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुक़ाबला वेलिंग्टन के बेसिन रिजर्व मैदान में खेले जा रहे इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन और और तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड इतिहास रचते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।