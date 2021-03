वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा करने वाले पहले कप्तान बने कायरन पोलार्ड, क्या कभी टूटेगा यह रिकॉर्ड

एंटिगा। वेस्टइंडीज के कप्तान कायरन पोलार्ड दुनिया के पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ दिए हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ कूलिड्ज क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए पहले टी20 मैच में गेंदबाज अकिला धनंजय के ओवर में छह गेंदों पर छह छक्के जड़े। जिसके बाद अंतराराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा करने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी भी बन गए हैं। पोलार्ड के छह गेंदों पर छह छक्के जडऩे की बदौलत विंडीज ने श्रीलंका को पहले टी20 में चार विकेट से हराया।

You will never have a better Mastercard Priceless Moment than this one! 👌🏾 @KieronPollard55 became the 1st West Indian to hit 6 sixes in a T20I over!#WIvSL #MastercardPricelessMoment #MenInMaroon pic.twitter.com/YOGItXOY8H