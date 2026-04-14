क्या KKR को पहली जीत दिलाने के लिए अपनी कुर्बानी देंगे Ajinkya Rahane? टीम के पूर्व दिग्गज ने लीडरशिप पर उठाए सवाल

तिवारी ने क्रिकबज पर कहा कि एक लीडर के तौर पर लीडरशिप के गुण दिखाना जरूरी है। भले ही आप हार रहे हों, आपको ड्रेसिंग रूम और होटलों का माहौल ठीक रखना होगा। यह पक्का करना होगा कि टीम के हारने के बारे में ज्‍यादा चर्चा न हो। मुझे अब भी लगता है कि केकेआर के लिए सुनील नरेन को ही ओपनिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब केकेआर चैंपियन बनी थी, तब उन्होंने 488 रन बनाए थे। टॉप ऑर्डर में उनके होने का फायदा यह है कि जब वे चलते हैं, तो 180-200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और अगर वे आउट भी हो जाते हैं, तो ज्‍यादा गेंदें भी बर्बाद नहीं करते हैं।